بتعليمات من الملك.. قائد المنطقة الجنوبية يقود وفدا عسكريا هاما إلى إسرائيل

2022-09-12 / 13:42
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هبة بريس ـ الرباط

بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، توجه الجنرال دوكور دارمي، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية، مرفوقا بوفد عسكري هام، إلى إسرائيل.

و سيشارك الوفد العسكري المغربي في المؤتمر الدولي الأول حول التجديد والتحديث العسكري، الذي ينعقد ما بين 12 و15 شتنبر 2022 في تل أبيب، وفق بلاغ للقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية.

وتندرج المشاركة في هذا المؤتمر الدولي المخصص للعديد من قادة الجيوش ووكالات التجديد في مجال الدفاع، ضمن إطار متعدد الأطراف يروم تشجيع تبادل المعارف والخبرات بين الجيوش المشاركة.

كما تهدف هذه المشاركة، يوضح المصدر ذاته، إلى إرساء أسس تعاون متين في مجال الدفاع متعدد الأبعاد والتجديد العسكري.

وعلى هامش المؤتمر، يضيف البلاغ، يرتقب أن تجري محادثات ولقاءات بين المفتش العام للقوات المسلحة الملكية وقيادة هيئة أركان الجيش الإسرائيلي.

*الصورة من الأرشيف

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