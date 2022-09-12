وجدة.. حريق بالحي الجامعي يخلف خمسة طلبة مصابين في حالة حرجة

هبة بريس _ وجدة

شب حريق صباح اليوم الإثنين 12 شتنبر الجاري، بالحي الجامعي لجامعة محمد الأول بوجدة بالجناح E، بفعل تماس كهربائي نجم عنه حالات اختناق لبعض الطلبة المقيمين.

وفور توصلها بالخبر، حلت مصالح الشرطة والوقاية المدنية لعين المكان و تم نقل الطلبة المصابين إلى مصلحة المستعجلات في كل من المستشفى الجامعي و مستشفى الفارابي.

و تسبب الحريق في إصابة عدد من الطلبة الذين كانوا بالحي الجامعي، خمسة منهم في حالة حرجة.

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