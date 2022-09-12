“Weirdpen K” يضع اللمسات الأخيرة لإصدار ألبومه الموسيقي الجديد

2022-09-12 / 14:10
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القسم الفني

يستعد الفنان والمؤلف والمنتج المغربي “Weirdpen K” لإصدار ألبومه الثاني وذلك خلال رأس السنة المقبلة.

و تعامل “Weirdpen K” في هذا الألبوم مع مجموعة من الموزعين الموسيقيين نذكر منهم أيمن ميغاهيت ورضوان العلوي وغيرهم من الفنانين الشباب .

وأعلن الفنان الشاب عبر صفحاته بمواقع التواصل الإجتماعي، أنه سيجري تصوير بعض أغاني الألبوم في عدة مناطق مغربية ترويجا للسياحة المغربية، و كذا لنفض الغبار عن بعض المناطق البعيدة كمبادرة للمساعدة في التعريف بتلك المناطق السياحية.

و وفق ما أعلن عنه Weirdpen K فإن الألبوم يتضمن أغاني باللهجة المغربية مع توليفة من الأشكال والأنماط الموسيقية الممزوجة بتوزيع عصري يتماشى مع ثقافة “الهيب هوب” بلمسات مغربية.

وسيتضمن الألبوم “ديوهات” مع مشاهير وفنانين آخرين مثلما فاجأ الجمهور في ألبومه الأول “بديو” مع “سيف لسان” عضو مجموعة “أش كاين”، وقد جرى تسجيل البعض منها فعليا لكي تكون ضمن الألبوم.

ويبقى الفنان “Weirdpen K” واحد من الفنانين الذين اختاروا نمط تسويقي فريد ومغاير لأغانيهم ولشخصيتهم وهذا يضهر جليا في اختياراته الغنائية وفي شكل اللباس وتغطية الوجه رغم الإنتقادات التي تعرض لها.

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