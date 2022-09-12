الركراكي: “مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش لي كيبغي بلادو و هضرت معاه باش يتقاتل”
هبة بريس ـ رياضة
عقد وليد الركراكي الناخب الوطني الجديد للمنتخب المغربي ندوة صحفية صبيحة اليوم خصصت للكشف عن اللائحة المستدعاة للمسعكر التدريبي القادم الذي تتخله مبارتين وديتين بإسبانيا أمام الشيلي و الباراغوي.
و ضمت اللائحة عودة اللاعب حكيم زياش لصفوف الأسود و ذلك بعد أن غاب عنها في الآونة الأخيرة بسبب اختيارات المدرب السابق وخيد حاليلوزيتش.
و عن عودة المايسترو زياش، قال الركراكي: “حكيم لاعب كبير و محترف بفريق كبير هو تشيلسي الانجليزي و يلعب في بطولة قوية، و مايمكنش زياش مايكونش مع المنتخب و مايمكنش نشوفو المنتخب بلا زياش”.
و أضاف الركراكي: “زياش كيبغي بلادو بزاف، و هضرت معاه و غيكون حاضر معانا و طلبت منو يتقاتل بزاف باش يعاون دراري و يكون مزيان في المجموعة”.
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3 تعليقات
هاذ زياش سوقو خاوي ما هو لا لعاب لاوالو غير الخوى الخاوي
اتمنى أن يكون زياش عند حسن ظن الجميع…. لأن عطاءه داخل المنتخب الوطني كان باهتا للغاية
تحية كبيرة للسيد الركراكي. مسار ان شاء الله مليء بالإنجازات. ولك مني الف تقدير.