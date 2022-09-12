العين بالعين”..بدر أخلوف و عثمان بلبل في الطوندونس المغربي

نجلاء مزيان

بحضور مشاهير الفن، احتفل كل من الفنانين بدر أخلوف و عثمان بلبل بإصدار جديدهما الفني على شكل ديو “العين بالعين”، و المصور على طريقة الفيديو كليب.

و تخطت أغنية “العين بالعين” 140 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من إصدارها على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما استطاعت أن تحقق المرتبة الثانية في الطوندونس المغربي.

و في تصريح خاص لهبة بريس، أعرب كل من الفنانين أخلوف و بلبل عن سعادتهما الكبيرة بهذا التعاون، مشيرين أن هناك الكثير من المفاجئات بالمستقبل القريب.

و عن سبب غياب زهير البهاوي عن الحفل، كشف أخلوف أنه بسبب إلتزام مهني، مؤكدا على أن البهاوي حاضر بقلبه و روحه معهم.

و يشار أن “العين بالعين” هي من كلمات وألحان وإنتاج زهير البهاوي، وتوزيع “ميد شريف”، فيما كان إخراج الفيديو كليب تحت إشراف “ميد زاكي”.

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