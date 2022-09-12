العين بالعين”..بدر أخلوف و عثمان بلبل في الطوندونس المغربي
نجلاء مزيان
بحضور مشاهير الفن، احتفل كل من الفنانين بدر أخلوف و عثمان بلبل بإصدار جديدهما الفني على شكل ديو “العين بالعين”، و المصور على طريقة الفيديو كليب.
و تخطت أغنية “العين بالعين” 140 ألف مشاهدة في أقل من 24 ساعة من إصدارها على موقع رفع الفيديوهات العالمي “يوتيوب”، كما استطاعت أن تحقق المرتبة الثانية في الطوندونس المغربي.
و في تصريح خاص لهبة بريس، أعرب كل من الفنانين أخلوف و بلبل عن سعادتهما الكبيرة بهذا التعاون، مشيرين أن هناك الكثير من المفاجئات بالمستقبل القريب.
و عن سبب غياب زهير البهاوي عن الحفل، كشف أخلوف أنه بسبب إلتزام مهني، مؤكدا على أن البهاوي حاضر بقلبه و روحه معهم.
و يشار أن “العين بالعين” هي من كلمات وألحان وإنتاج زهير البهاوي، وتوزيع “ميد شريف”، فيما كان إخراج الفيديو كليب تحت إشراف “ميد زاكي”.
ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0
0