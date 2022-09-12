الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات في رجليه غيكون معانا”
هبة بريس ـ رياضة
أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن لائحة 31 لاعبا التي ستدخل المعسكر الإعدادي القادم للأسود.
و خلت اللائحة من إسم الهداف عبد الرزاق حمدالله المحترف بالدوري السعودي، حيث اختار الركراكي في مركز رأس حربة كل من الكعبي و النصيري و ريان مايي.
و بخصوص غياب حمد الله، أكد الركراكي أنه تواصل معه و أكد نيته في استدعائه للأسود حال جاهزيته خاصة أنه كان موقوفا عن اللعب في الفترة الأخيرة من طرف الاتحاد السعودي.
و قال الركراكي: “هضرت بزاف مع حمدالله و ملي يدير ماتشات في رجليه و يكون قادر يعطي الإضافة للمنتخب راه غايجي و الباب مفتوح لجميع اللاعبين”.
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المجموع 2 آراء
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2 تعليقات
و هل الحدادي و النصيري جاهزين
من هاد البلان كاين باااان الجاهزية هي المعيار
انا شخصيا لا أرى في هذا اللاعب أية إضافة للمنتخب الوطني
فقط الغرور والمشاكل والتكبر ينص نفسه مارادونا