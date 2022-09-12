الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات في رجليه غيكون معانا”

هبة بريس ـ رياضة

أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن لائحة 31 لاعبا التي ستدخل المعسكر الإعدادي القادم للأسود.

و خلت اللائحة من إسم الهداف عبد الرزاق حمدالله المحترف بالدوري السعودي، حيث اختار الركراكي في مركز رأس حربة كل من الكعبي و النصيري و ريان مايي.

و بخصوص غياب حمد الله، أكد الركراكي أنه تواصل معه و أكد نيته في استدعائه للأسود حال جاهزيته خاصة أنه كان موقوفا عن اللعب في الفترة الأخيرة من طرف الاتحاد السعودي.

و قال الركراكي: “هضرت بزاف مع حمدالله و ملي يدير ماتشات في رجليه و يكون قادر يعطي الإضافة للمنتخب راه غايجي و الباب مفتوح لجميع اللاعبين”.

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