الركراكي: “هضرت مع حمد الله و ملي يلعب ماتشات في رجليه غيكون معانا”

2022-09-12 / 11:11
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هبة بريس ـ رياضة

أعلن وليد الركراكي مدرب المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم عن لائحة 31 لاعبا التي ستدخل المعسكر الإعدادي القادم للأسود.

و خلت اللائحة من إسم الهداف عبد الرزاق حمدالله المحترف بالدوري السعودي، حيث اختار الركراكي في مركز رأس حربة كل من الكعبي و النصيري و ريان مايي.

و بخصوص غياب حمد الله، أكد الركراكي أنه تواصل معه و أكد نيته في استدعائه للأسود حال جاهزيته خاصة أنه كان موقوفا عن اللعب في الفترة الأخيرة من طرف الاتحاد السعودي.

و قال الركراكي: “هضرت بزاف مع حمدالله و ملي يدير ماتشات في رجليه و يكون قادر يعطي الإضافة للمنتخب راه غايجي و الباب مفتوح لجميع اللاعبين”.

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‫2 تعليقات

  1. و هل الحدادي و النصيري جاهزين
    من هاد البلان كاين باااان الجاهزية هي المعيار

  2. انا شخصيا لا أرى في هذا اللاعب أية إضافة للمنتخب الوطني
    فقط الغرور والمشاكل والتكبر ينص نفسه مارادونا

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