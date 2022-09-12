الركراكي يعلن لائحة الأسود و زياش يعود للمنتخب الوطني

2022-09-12 / 11:05
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هبة بريس ـ رياضة

كشف الناخب الوطني الجديد، وليد الركراكي، قائمة المنتخب المغوبي المستدعاة للمعسكر التدريبي القادم و للمبارتين الوديتين اللتين ستجريان بملاعب إسبانيا خلال فترة التوقف الدولي أمام الشيلي و الباراغوي.

و أعلن الركراكي عن اللائحة المكونة من مزيج من لاعبي الخبرة و السباب الذين برزوا خلال الآونة الأخيرة، حيث  اختار في حراسة المرمى كل من ياسين بونو و منير المحمدي و انس الزنيتي و رضى التكناوتي.

و في الدفاع كل من اشرف داري و سامي مايي و جواد اليميق و رومان سايس و بدر بانون، و أشرف حكيمي و نصير المزراوي و حمزة الموساوي و يحي عطية الله.

في الوسط كل من يونس بلهندة و سفيان امرابط و يحي جبران و عبد الحميد صابيري و الياس شاعر و امين خارث و سليم املاح و عز الدين اوناحي.

في الهجوم كل من حكيم زياش و منير حدادي و سفيان رحيمي و عبد الصمد زلزولي و زكرياء بوخلال و سفيان بوفال و أيوب الكعبي و ريان مايي و يوسف النصيري و وليد شديرة.

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