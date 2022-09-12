صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية
هبة بريس ـ الدار البيضاء
تواصل اللجنة البرلمانية الاستطلاعية مهامها حول المخيمات الصيفية بالمغرب بعد أن أثار هذا الملف الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.
و بالرغم من كون محتوى التقرير الذي شرعت اللجنة الاستطلاعية المنبثقة من البرلمان في إعداده مايزال طي الكتمان و تطبعه السرية غير أن بعض التسريبات تفيد بوجود مجموعة من الاختلالات.
و من بين الاختلالات التي سيركز عليها تقرير اللجنة السالفة الذكر ملف صفقات التخييم و ظروفها و كيفية تفويتها و كذا مضامينها و مدى استجابتها لدفاتر التحملات و مدى مطابقتها للواقع الميداني بقلب المخيمات الصيفية.
و زار أعضاء اللجنة في الأيام الماضية عددا من المخيمات الصيفية بشكل مفاجئ بمجموعة من مناطق المملكة و وقفوا على حقيقة المشاكل المرتبطة التدبير اليومي و الروتيني للمخيمات التي تستقطب كل سنة عشرات آلاف من أبناء هذا الوطن.
و من بين الأمور التي ركزت عليها اللجنة الاستطلاعية خلال زيارتها الميدانية للمخيمات الصيفية صفقات المطاعم و جودة و مضمون الوجبات المقدمة للأطفال و التي أثارت الكثير من الجدل.
9 تعليقات
الاستكشافات والخرجات تجعل الطفولة ونشاطها تكون شخصية الطفل المتوازنة ..
الصفقات تعطى للجمعيات دون رقيب ولا حسيب ..
من المسؤول عن هذه المخيمات الصيفية والشتوية والفقات التي تعطى هل هي من المال العام أو ماذا ؟!
تحية تربوية صادقة لجميع الآطر التي تعمل في إطار انجاح المخيمات الصيفية بنجاح ..
الدولة تعاني أزمة مالية خانقة وهي تعطي صفقات المخيمات انه العبث..
يجب فتح تحقيق نزيه للوقوف على حقيقة هذه الصفقات
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم..
نتمنى من توضع لجان خاصة بالصفقات التي تعطى للمخيمات من اجل صرف اموالها بنزاهة..
غياب المراقبة والمحاسبة تفتح الباب الفاسدين نهب اموال الجمعيات والصفات..