صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية

هبة بريس ـ الدار البيضاء

تواصل اللجنة البرلمانية الاستطلاعية مهامها حول المخيمات الصيفية بالمغرب بعد أن أثار هذا الملف الكثير من الجدل خلال السنوات الماضية.

و بالرغم من كون محتوى التقرير الذي شرعت اللجنة الاستطلاعية المنبثقة من البرلمان في إعداده مايزال طي الكتمان و تطبعه السرية غير أن بعض التسريبات تفيد بوجود مجموعة من الاختلالات.

و من بين الاختلالات التي سيركز عليها تقرير اللجنة السالفة الذكر ملف صفقات التخييم و ظروفها و كيفية تفويتها و كذا مضامينها و مدى استجابتها لدفاتر التحملات و مدى مطابقتها للواقع الميداني بقلب المخيمات الصيفية.

و زار أعضاء اللجنة في الأيام الماضية عددا من المخيمات الصيفية بشكل مفاجئ بمجموعة من مناطق المملكة و وقفوا على حقيقة المشاكل المرتبطة التدبير اليومي و الروتيني للمخيمات التي تستقطب كل سنة عشرات آلاف من أبناء هذا الوطن.

و من بين الأمور التي ركزت عليها اللجنة الاستطلاعية خلال زيارتها الميدانية للمخيمات الصيفية صفقات المطاعم و جودة و مضمون الوجبات المقدمة للأطفال و التي أثارت الكثير من الجدل.

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