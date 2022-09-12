ميناء الجرف الأصفر يتفوق على البيضاء و طنجة من حيث الرواج الاقتصادي

هبة بريس ـ الرباط

يواصل ميناء الجرف الأصفر نتائجه الإيجابية بعدما تفوق على باقي الموانئ المغربية الكبرى من حيث قيمة الرواج الاقتصادي المسجل.

و في هذا الصدد، كشف مرصد تنافسية الموانئ المغربية أن حركة رواج الموانئ بلغت أزيد من 91,04 مليون طن خلال سنة 2021.

وأوضح المرصد، في الإصدار الثاني من تقريره حول تنافسية الموانئ، أن هذا الرواج يتوزع على موانئ الجرف الأصفر بـ35,1 مليون طن، والدار البيضاء (29 مليون طن)، وآسفي (6.5 ملايين طن)، وأكادير (5.6 ملايين طن).

كما سجل ميناء المحمدية (4.7 ملايين طن)، والناظور (3.9 ملايين طن)، وآسفي الأطلسي (3.3 ملايين طن)، والعيون (2.2 مليون طن)، والداخلة (598 ألف طن)، وطانطان (88 ألف طن).

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