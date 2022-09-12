غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها يثير استياء أولياء الأمور

هبة بريس ـ الدار البيضاء

انطلق الموسم الدراسي الجديد قبل أيام و انطلقت معه عديد المشاكل التي باتت تتكرر في مثل هاته المناسبات و في مقدمتها غياب بعض الكتب و المقررات المدرسية عن المكتبات.

و واجه عدد من الآباء و الأمهات و أولياء الأمور صعوبات جمة في إيجاد بعض المقررات المدرسية التي طالبت بها المؤسسات التعليمية، حيث أنها تكاد تنعدم من الأسواق خاصة في المدن الكبرى.

و لم يجد أولياء أمور التلاميذ بالقطاع الخاص مجموعة من المقررات الدراسية مما حذا بهم لتقديم طلب للمؤسسات التعليمية قصد تغييرها بأخرى مشابهة و لها نفس المضمون تقريبا ليفاجؤوا برد قاطع هو الرفض.

و في ظل تشبت المؤسسات التعليمية الخصوصية بمقررات لا تتواجد أساسا في أسواق بيع الكتب و المكتبات، يظل التلاميذ و ذويهم حائرين و متنقلين من مكتبة لأخرى بالرغم من انطلاقة الموسم الدراسي.

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