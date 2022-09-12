غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها يثير استياء أولياء الأمور

2022-09-12 / 09:44
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

انطلق الموسم الدراسي الجديد قبل أيام و انطلقت معه عديد المشاكل التي باتت تتكرر في مثل هاته المناسبات و في مقدمتها غياب بعض الكتب و المقررات المدرسية عن المكتبات.

و واجه عدد من الآباء و الأمهات و أولياء الأمور صعوبات جمة في إيجاد بعض المقررات المدرسية التي طالبت بها المؤسسات التعليمية، حيث أنها تكاد تنعدم من الأسواق خاصة في المدن الكبرى.

و لم يجد أولياء أمور التلاميذ بالقطاع الخاص مجموعة من المقررات الدراسية مما حذا بهم لتقديم طلب للمؤسسات التعليمية قصد تغييرها بأخرى مشابهة و لها نفس المضمون تقريبا ليفاجؤوا برد قاطع هو الرفض.

و في ظل تشبت المؤسسات التعليمية الخصوصية بمقررات لا تتواجد أساسا في أسواق بيع الكتب و المكتبات، يظل التلاميذ و ذويهم حائرين و متنقلين من مكتبة لأخرى بالرغم من انطلاقة الموسم الدراسي.

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‫7 تعليقات

  3. خصاص مهول في الكتب و مناهج التربية الإسلامية وبعض مقررات الابتدائي الغير متوفرة في المكتبات..

  4. رسالة الى ارباب المكتبات رفقا بالاباء بارتفاع الاسعار المواد الغذائية وتكاليف التسجيل تليها المقررات الدراسية الباهضة في الثمن..

  6. ماذا اعدت الحكومة والوزارة المعنية للدخول المدرسي ؟! ارتفاع في تكاليف التسجيل المدرسي. والزيادة الغير قانونية في المقررات وغياب بعض الكتب المدرسية . مشاكل تبقى مطروحة ..

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