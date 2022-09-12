بعد سرقتها لجد زوجها بالسلاح الأبيض.. أمن الناظور يعتقل شابة تتزعم عصابة

هبة بريس ـ الرباط

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بمدينة الناظور، مساء اليوم الأحد 11 شتنبر الجاري، من توقيف شخصين، سيدة وشقيقها، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب سرقة موصوفة استهدفت ضحية يبلغ من العمر 80 سنة.

وحسب المعلومات الأولية للبحث، فقد تعرض الضحية للسرقة تحت التهديد بواسطة السلاح الأبيض، حيث ولج شخصان وسيدة يحجبون وجوههم إلى منزله، وعرضوه للتهديد وسرقة مبلغ مالي قدره 15 ألف درهم كان يحتفظ به ملفوفا تحت ملابسه، وهي الشكاية التي تفاعلت معها مصالح الأمن وتمكنت من استجلاء حقيقتها في وقت وجيز.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات الميدانية والتقنية من توقيف زوجة حفيد الضحية، باعتبارها المحرضة المباشرة على ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، كما تم توقيف شقيقها الذي ساهم في التنفيذ المادي لاقتراف هذه الجريمة، فضلا عن استرجاع جزء من المبلغ مالي المتحصل من عملية السرقة.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع الظروف والملابسات والخلفيات المحيطة بارتكاب هذه الجريمة، بينما لازال البحث جاريا لتوقيف باقي المساهمين بعدما تم تشخيص هويتهما الكاملة.

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