توقعات الطقس ليوم الاثنين.. كتل من الضباب وتساقط أمطار متفرقة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الإثنين، أن تشهد السواحل تشكل كتل من الضباب وتساقط بعض الأمطار الخفيفة محليا.

كما سيلاحظ نزول أمطار أو زخات رعدية محلية فوق كل من مرتفعات الأطلسين الكبير والمتوسط، والريف، والسايس، وشرق الساحل المتوسطي والمنطقة الشرقية.

ويرتقب أن تصبح الأجواء غائمة جزئيا شيئا فشيئا على سواحل المحيط الأطلسي الممتدة شمال آسفي، مع نزول قطرات مطرية ضعيفة خلال الليل، إلى جانب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق المنطقة الشرقية، والأطلس والسايس، حيث ستكون مصحوبة بتناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و19 درجة بمرتفعات الأطلس ، وما بين 24 و30 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وكذا بالشمال-الشرقي للأقاليم الجنوبية وبجنوبها، وستكون عموما ما بين 19 و 25 درجة فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز وما بين طانطان والداخلة، وهائجا بباقي المناطق.

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