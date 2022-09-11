ملتقى زغرب .. سفيان البقالي يفوز بسباق 2000 متر

هبة بريس - و م ع

تمكن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الأحد من انتزاع الرتبة الأولى لسباق 2000 متر موانع، برسم ملتقى زغرب، المدرج ضمن الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى العالمية، محققا ثالث أفضل رقم في تاريخ المسافة، ورقم قياسي وطني وإفريقي، وتوقيت جديد للملتقى قدره 5:14.06.

وخلال هذا اللقاء كان البقالي يطمح لتحطيم الرقم القياسي العالمي ” 5:10.68″، الذي يوجد بحوزة الفرنسي محي الدين مخيسي ،و المسجل سنة 2010، علما أن مسافة 2000 متر موانع هي مسافة غير أولمبية.

يذكر أن العداء العالمي سفيان البقالي، تمكن، مساء الخميس الماضي، من الفوز بسباق 3000 متر موانع، وذلك بعد احتلاله المركز الأول بتوقيت (8:07.68 د) في نهائي الدوري الماسي، الذي احتضنته مدينة زيورخ السويسرية.

ويعد البقالي أول عداء مغربي يفوز بلقب الدوري الماسي في نسخته الجديدة الذي انطلق عام 2010، و جاء بديلا للدوري الذهبي الذي توج من خلاله الاسطورة هشام الكروج 4 مرات سنوات 1998 2000، 2001، و2002.

وكان العداء المغربي قد توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، و أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت مؤخرا في مدينة يوجين الأمريكية.

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