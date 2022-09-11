ملتقى زغرب .. سفيان البقالي يفوز بسباق 2000 متر
تمكن البطل الأولمبي والعالمي المغربي سفيان البقالي، مساء اليوم الأحد من انتزاع الرتبة الأولى لسباق 2000 متر موانع، برسم ملتقى زغرب، المدرج ضمن الجولة القارية الذهبية لألعاب القوى العالمية، محققا ثالث أفضل رقم في تاريخ المسافة، ورقم قياسي وطني وإفريقي، وتوقيت جديد للملتقى قدره 5:14.06.
وخلال هذا اللقاء كان البقالي يطمح لتحطيم الرقم القياسي العالمي ” 5:10.68″، الذي يوجد بحوزة الفرنسي محي الدين مخيسي ،و المسجل سنة 2010، علما أن مسافة 2000 متر موانع هي مسافة غير أولمبية.
يذكر أن العداء العالمي سفيان البقالي، تمكن، مساء الخميس الماضي، من الفوز بسباق 3000 متر موانع، وذلك بعد احتلاله المركز الأول بتوقيت (8:07.68 د) في نهائي الدوري الماسي، الذي احتضنته مدينة زيورخ السويسرية.
ويعد البقالي أول عداء مغربي يفوز بلقب الدوري الماسي في نسخته الجديدة الذي انطلق عام 2010، و جاء بديلا للدوري الذهبي الذي توج من خلاله الاسطورة هشام الكروج 4 مرات سنوات 1998 2000، 2001، و2002.
وكان العداء المغربي قد توج بالميدالية الذهبية في الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020)، و أحرز الميدالية الذهبية في بطولة العالم لألعاب القوى التي جرت مؤخرا في مدينة يوجين الأمريكية.
18 تعليقات
هنيئا للبطل المغربي فوزه بهذه المسافة .
ألف مبروك لسفيان إنجازاتها الرياضية نتمنى له كل التوفيق.
بطل حقق إنجازات رياضية مشرفة رفع بها العلم المغربي عاليا
بطل مثابر وطموح بكل معنى الكلمه نتمنى لك التوفيق في مشوارك الرياضي .
تبارك الله و الله يبارك ليه في صحتو ، البقالي بقاو ليه غير المعالق، الكيسان، الصينيات، البرارد كلشي داه
ألف مبروك سفيان
الله يحفظو ياربي
الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف الف
مبروووووووووووووووووووك
خص أرنب سباق مساعدة صعيب خاصة في الموانع تبارك الله على بطل سفيان أسطورة من أساطير ألعاب القوى المغربية
كلنا فخر بإنجازات هذا البطل سفيان البقالي يسير بخطا تابثة على سلم المجد نتمنى له كل التوفيق.
ماشي مشكل..بالتوفيق لك في تحقيق ما تتمناه و مازال الخير القدام. Couraaage
الله يحفظو لينا يا ربي
ألف مبروك
احسن حاجة دار البقالي هو انه يزرب على الألقاب ماحدو صغير
باقي الهير لقدام
اقتباسا من فلم Race
الارقام القياسية في يوم من الأيام سيأتي شخص ما ويخطفها منك
ولكن ميداليتك ستبقى معك حياتك كلها
براڤو سفيان ❤️🇲🇦🥇
بسم الله ما شاء الله القادم خير إن شاء الله برافو سفيان❤💪
الله يحضفو ويحفظ بلادنا من كيد الكائدين وعين الحاسدين يارب
الف مبروك علينا وعليك الفوز بالماسة ومزيد من التألق إنشاء الله