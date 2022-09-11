تيزنيت : إعتداءات الرحل على أصحاب الأراضي يعود للوجهة

هبة بريس - تيزنيت

شهدت تافراوت المولود منذ أيام إنزالاً كثيفا لألاف رؤوس الماشية، وتوافد رعاة رحل من كل الاتجاهات، والذين استعملوا كعادتهم أساليب الترهيب والسبّ والقذف والرمي بالحجارة في حق الملاكين الأصليين مباشرة بعد خروجهم لحماية ممتلكاتهم من الإتلاف، الشيء الذي تسبب في مواجهات عنيفة .

وقالت مصادر مطلعة أن هذه الموجهات التي اندلعت بداية الأسبوع المنصرم، جاءت نتيجة توافد عدد كبير من الرحل واطلاق عدد من الجمال والماشية بأراضي تعود لأصحابها حيث استباحت حقول وممتلكات الساكنة ما أدى لخروج الساكنة للدفاع عن أطراف بيوتها وممتلكاتها، والذين قوبلوا بالسب والتهديد والرمي بالحجارة من طرف أعداد كبيرة من الرعاة الرحل بسياراتهم رباعية الدفع والذين حاصروا الساكنة واعتدوا على مجموعة منهم ما تسبب في نقل أحدهم للمستشفى الإقليمي بتيزنيت.

هذا وتهدد ساكنة المناطقة المجاورة من القيام بانزالات لمناصرة المواطنين المتضررين في غياب أي حلول من طرف الدولة لهذا المشكل، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة خطيرة ما لم يتم معالجة هذا المشكل من طرف مؤسسات الدولة.

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