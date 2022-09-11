تيزنيت : إعتداءات الرحل على أصحاب الأراضي يعود للوجهة
شهدت تافراوت المولود منذ أيام إنزالاً كثيفا لألاف رؤوس الماشية، وتوافد رعاة رحل من كل الاتجاهات، والذين استعملوا كعادتهم أساليب الترهيب والسبّ والقذف والرمي بالحجارة في حق الملاكين الأصليين مباشرة بعد خروجهم لحماية ممتلكاتهم من الإتلاف، الشيء الذي تسبب في مواجهات عنيفة .
وقالت مصادر مطلعة أن هذه الموجهات التي اندلعت بداية الأسبوع المنصرم، جاءت نتيجة توافد عدد كبير من الرحل واطلاق عدد من الجمال والماشية بأراضي تعود لأصحابها حيث استباحت حقول وممتلكات الساكنة ما أدى لخروج الساكنة للدفاع عن أطراف بيوتها وممتلكاتها، والذين قوبلوا بالسب والتهديد والرمي بالحجارة من طرف أعداد كبيرة من الرعاة الرحل بسياراتهم رباعية الدفع والذين حاصروا الساكنة واعتدوا على مجموعة منهم ما تسبب في نقل أحدهم للمستشفى الإقليمي بتيزنيت.
هذا وتهدد ساكنة المناطقة المجاورة من القيام بانزالات لمناصرة المواطنين المتضررين في غياب أي حلول من طرف الدولة لهذا المشكل، الأمر الذي يهدد بوقوع كارثة خطيرة ما لم يتم معالجة هذا المشكل من طرف مؤسسات الدولة.
13 تعليقات
أحداث تستوجب تدخلا سريعا من قبل السلطات تفاديا لحدوث أزمة إجتماعية.
مثل هذه الأحداث تتسبب في فتنة إجتماعية الأمر الذي يتوجب وقوف السلطات بكل حزم لكي لا تتفاقم الأوضاع.
كيف لأمن المنطقة أن يسمح بحدوث هذه الاعتداءات والتجاوزات .
لم تتعود المناطق المغربية على مثل هذه الأحداث لدى يجب أن تتدخل سلطات المنطقة بشكل مستعجل لفض هذه الاشتباكات التي تنذر بحدوث كارثة إجتماعية.
أساليب همجية تعامل بها الرحل مما يستوجب على الملاك الأصلين التحلي بالرزانة واللجوء إلى السلطات لحل الأزمة تفاديا لتفاقم الأوضاع وحدوث مالا يحمد عقباه.
إعتداءات وتجاوزات من قبل الرحل لا يمكن السكوت عنها
لو لم تكن المنطقة تعاني تسيبا أمنيا لما وصلت الأوضاع لهذه الدرجة من السوء فيجب معاقبة المعتدين.
أحداث مماثلة تستدعي انزالا أمنيا مكثفا وعاجلا للوقوف على الأوضاع لضبط واحضار المعتدين
ما كل هذه الفوضى وكل هذا التسيب وكأننا نعيش في الجاهلية نطلب من السلطات التدخل لردع ومعاقبة المعتدين لضمان عدم تكرار هذه الأحداث.
أحيانا كثيرة يكون التحاكم إلى العرف الحل الوحيد بعيدا عن قوانين تصدر من قاعات مكيفة دون الالمام بحيثيات الأمور وتزيد.في تعميقه
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم
أرض مولانا فيكم لحساد ياربي السلامة خالي ناس تعيش
لا حل لهذا المشكل في المغرب العميق سوى التأقلم مع الأجواء بين الحين والآخر 😅