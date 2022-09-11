حكم العسكر ..حبس الصحافي حوام يعيد نقاش حرية الإعلام في الجزائر
هبة بريس - وكالات
جددت قضية الصحافي المسجون بلقاسم حوام في الجزائر، طرح النقاش السياسي والمجتمعي حول حرية الصحافة في البلاد التي تقيع تحت حكم الجنرالات .
وأصدرت عدة أحزاب ومنظمات بيانات تنديد ضد حبس الصحافي وطالبت بالإفراج عنه، فيما أعلن عدد من زملائه تنظيم وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عنه.
ويقضي صحافي جريدة الشروق بلقاسم حوام يومه الرابع في سجن الحراش بالعاصمة الجزائرية، على خلفية مقال له يتحدث عن قرار منع تصدير التمور وهو ما نفته لاحقا وزارة التجارة.
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5 تعليقات
من كان بيته من زجاج لا يرمي الآخرين بالحجارة!!
سداجة السياسة التي تنهجها الجزائر ستفظح ادعاءاتها أمام العالم عن مزاعمها بالدفاع عن حقوق الإنسان.
يوما بعد يوم النظام الحاكم بالجزائر أنه نظام دكتاتوري بكل المقاييس
الظلم ظلمات يوم القيامة فك الله أسره ان شاء الله
حسبنا الله ونعم الوكيل ربي يفرج عليه