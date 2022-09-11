تارودانت : وفاة ” عروس” وعائلتها تطلب تشريح طبي

2022-09-11 / 22:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

طالبت عائلة عروس من النيابة العامة بتارودانت، اوامرها لاجراء تشريح طبي لجثة إبنتهم التي توفيت في ظروف غامضة، بعد حوالي شهر من زفافها والتحاقها ببيت الزوجية باحد الدواوير شرق مدينة تارودانت .

العروس تبلغ من العمر حوالي العشرين عاما، توفيت يوم أمس السبت، بشكل مفاجئ مما جعل عاىلتها تشكك في وفاتها وتطلب تشريح طبي من أجل إزالة الشكوك .

و في سياق متصل لازال إقليم تارودانت يتصدر ظاهرة تزويج القاصرات، بالرغم من المجهودات التي تبدلها الدولة في منع هذه الظاهرة، الى جانب التحسيس التي تقوم به جمعيات حقوقية في هذا الشأن.

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‫27 تعليقات

  5. مبقاتش تيقة فزواج ديال هاد الساعة لمقاد على راسوا كاع اتزوج بنت الناس ويتكرفس عليها الله يرد بينا هاد الوقت ولات كتخلع

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