مرتيل ..شخص يُجهز على طليقته ويلوذ بالفرار

2022-09-11 / 20:52
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هبة بريس – مكتب طنجة

أقدم شخص ، مساء أمس السبت ، على الاجهاز على طليقته عن طريق خنقها بواسطة حزام جلدي داخل مسكنها الكائن بحي الديزة بمدينة مرتيل.

وبحسب مصادر محلية فقد أقدم الشخص وهو من مواليد 1962, ومن ذوي السوابق العدلية على قتل طليقته اثناء تواجدها بمفردها داخل البيت عن طريق الخنق بواسطة حزام جلدي لفه حول عنقها لفظت على اثرها انفاسها الاخيرة .

وحضرت عناصر الشرطة العلمية والتقنية الى عين المكان حيث تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات لإخضاعها للتشريح الطبي ، فيما باشرت المصالح الامنية تحرياتها وابحاثها لتوقيف الجاني .

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‫8 تعليقات

  8. حذث مؤلم جدا رحم الله الفقيدة ورزق اهلها الصبر الجميل يجب انزال اقصى العقوبات في حق هذا المجرم الظالم انا لله وانا اليه راجعون

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