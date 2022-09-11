اصطدام سفينة صيد مغربية بسفينة تجارية تحمل العلم التركي بسواحل العرائش

2022-09-11 / 20:07
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هبة بريس - متابعة

شهدت المياه التجارية الدولية قبالة سواحل العرائش ليلة الخميس 9 شتنبر 2022 في تمام الساعة 5 صباحا، حادثة اصطدام بين سفينة تجارية تركية وسفينة صيد مغربية .

وبحسب مصادر مطلعة ، فان الحادث لم يسفر عن خسائر في الأرواح باستثناء خسائر مادية في بدن السفينتين ، الذي تضرر بشدة ، حيث توجهت السفينتين الى ميناء الدار البيضاء لمباشرة الاجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه الحوادث ومن اجل القيام بعمليات الاصلاح و الصيانة.

واضافت المصادر ان الحادث وقع بينما كانت سفينة الصيد المغربية في أعالي البحار في رحلة صيد على مستوى السواحل الشمالية، بالقرب من مدينة العرائش، حين اصطدمت بها سفينة تجارية كبيرة تحمل العلم التركي في ظروف لازالت غامضة ، رغم توفر السفينتين على الأجهزة الإنذارية المتطورة من قبل الرادارات.

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