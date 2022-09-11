لحضور مؤتمر “الابتكار العملياتي”..الجنرال فاروق بلخير يزور اسرائيل لأول مرة

هبة بريس - الرباط

يقوم الجنرال فاروق بلخير ، قائد القوات المسلحة الملكية المغربية بأول زيارة رسمية له إلى إسرائيل هذا الأسبوع للمشاركة في مؤتمر دولي يعقده الجيش الإسرائيلي.

وبحصب صحيفة ” جيرساليم يوسط ” سيشهد مؤتمر “الابتكار العملياتي” الذي يستمر لمدة أسبوع مشاركة وفود عسكرية من 25 دولة مختلفة.

وسيكون الفاروق أحد رؤساء الأركان التسعة الذين سيشاركون في المؤتمر ، إلى جانب أكثر من عشرة وفود من فنلندا والهند وبولندا وإيطاليا وجمهورية التشيك وهولندا وكندا وألمانيا والولايات المتحدة واليونان وقبرص وحلف شمال الأطلسي. و اخرين.

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