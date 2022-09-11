طنجة ..الأمن يداهم عمارة للدعارة ويعتقل عدة أشخاص
هبة بريس - مكتب طنجة
داهمت المصالح الامنية بطنجة، صباح يومه الأحد 11 شتنبر الجاري، إقامة واقعة بمنطقة ماليبونيو والمطلة على الكورنيش، حيث تم توقيف 5 مومسات وثلاثة أشخاص أحدهم متزوج بتهمة الفساد.
وعلم من مصادر مطلعة أن الموقوفين كانوا في حالة سكر، حيث تم وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية بينهم حارسا الإقامة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.
وكانت الاقامة المذكورة محط شكايات من طرف ساكنة مجاورة ، وذلك لكونها تعد وكرا للدعارة .
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الفساد هو المسبب في إنتشار الأمراض الخطيرة التي تتنقل عبر الجنس من بينها ( السيدا) ولهذا يجب على الحكومة أن تحارب الدعارة على جميع أنحاء المملكة..
قال تعالى في كتابه الكريم (ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا…) وهذا محرم عند الله..
عزوف الشباب عن الزواج هو السبب الرئيسي إلى لجوؤهم إلى الفساد مما جعل الدعارة تكثر في بلادنا بكثرة وحسبنا الله ونعم الوكيل في من سولت لها فعل مثل ذالك الأفعال اللاخلاقية في حق الضحايا الأبرياء الفتيات….
لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بلد إسلامي ومحافظ يقع فيه مثل هذه الأفعال اللاخلاقية في حق القاصرات ولاندري من المسؤول الاول في ذالك ..
الدعارة إختيار وليس مجبر عليها كي يكسب المال بطريقة غير شرعية اي ( في الحرام ) لهذا يجب على الحكومة أن تحاربها بشتى الطرق من أجل سلامة بناتنا منها ومن الأمراض التي تصبنها…
نقول قبح الله الفقر ولكن ليس الفقر مبرر لفعل ذلك المناكر التي تقع فيها المراقبات القاصرات اللواتي يفترسهن المفسدين رجال وشباب مقابل مادي..
يجب على السلطات القضائية ان تحكم على الشخص المتزوج الذي مارسة الزنا فهو يعتبر خيانة زوجية والغدر لزوجته باقصى عوقبة ممكنة بدون رحمة ولا شفقة حتى يكون عبرة لغيره..
أظن أن الحكومة هي من تتحمل مسؤوليتها من هذه الظاهرة (الدعارة ) لأنها هي من فتحت الباب إلى النساء لتجعل بيوتهن للفاحشة…
يجب على المصالح الأمنية بطنجة التي اصبحت منطقة الدعارة بكثرة وخاصة في الإقامة التي يتواجد فيها الأجانب ويكثر فيها المناكر والفواحش ( شرب الخمر والدعارة ) مما يسببان إلى وقوع فوضى والتي في بعض الأحيان تصل الى ارتكاب الجرائم لهذا يجب أن تقوم السلطات الأمنية بمراقبتها بالكاميرات والأجهزة الأمنية لحماية سكان من هذه المناكر..