طنجة ..الأمن يداهم عمارة للدعارة ويعتقل عدة أشخاص

هبة بريس - مكتب طنجة

داهمت المصالح الامنية بطنجة، صباح يومه الأحد 11 شتنبر الجاري، إقامة واقعة بمنطقة ماليبونيو والمطلة على الكورنيش، حيث تم توقيف 5 مومسات وثلاثة أشخاص أحدهم متزوج بتهمة الفساد.

وعلم من مصادر مطلعة أن الموقوفين كانوا في حالة سكر، حيث تم وضع الجميع رهن تدبير الحراسة النظرية بينهم حارسا الإقامة، وذلك بتعليمات من النيابة العامة المختصة.

وكانت الاقامة المذكورة محط شكايات من طرف ساكنة مجاورة ، وذلك لكونها تعد وكرا للدعارة .

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