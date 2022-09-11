مشاريع استراتيجية لتعزيز البنية التحتية ترى النور بجماعة مكناس.

هبة بريس – مكناس

تنهي رئاسة جماعة مكناس إلى عموم الساكنة و المرتفقين الى أن مصالح الجماعة قد شرعت بتاريخ 06 شتنبر 2022 في فتح أضرفة الصفقة رقم 09/ 2022 المتعلقة باعادة الاعتبار و صيانة بناية مقر القصر البلدي بمكناس ( الشطر الأول ) بغلاف مالي اجمالي يقارب 10 ملايين درهم.

و قد رست هذه الصفقة مبدئيا على مقاولة مصنفة بعرض مالي حدد في 8.450.000 درهم ، وتعكف مصالح الجماعة حاليا على استكمال مسطرة المصادقة على هذه الصفقة الهامة التي ستعيد الاعتبار لمقر الجماعة حتى يكون لائقا بمستوى مرتفقيه و تاريخه المميز .

و تنكب رئاسة المجلس حاليا بتعاون مع المصالح المعنية من أجل التصدي و معالجة كل العراقيل التي تقف في وجه النهوض بتنمية الحاضرة الإسماعيلية و تجاوز اي صراعات ضيقة.

و يقوم المجلس الجماعي لمدينة مكناس في شخص الرئيس باحجي ، النهوض بمدينة مكناس على مستوى البنية التحية بما فيها المحطة الطرقية، والانارة العمومية وغيرها من المشاريع المهمة ، وعيا منهم بأهمية البنية التحية لتأهيل العنصر البشري وتحقيق اقلاع اقتصادي وتنموي بالعاصمة الإسماعيلية بعيدا عن الصراعات الضيقة التي تأتي من أحد قدماء ومناضلي الحزب بالمدينة ومن معه حسب مصدر ” هبة بريس ” الذي يحارب الرئيس باحجي في غفلة من رئيس الحزب عزيز أخنوش.

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