محمد الصديقي

مجهولون يخترقون الصفحة الرسمية لوزير الفلاحة على الفيسبوك

2022-09-11 / 15:43
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هبة بريس _ الرباط

علم ان الصفحة الرسمية لمحمد صديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات على موقع الفيسبوك قد تعرضت للإختراق

وكتب وزير الفلاحة قائلا “يؤسفني أن أخبر جميع متتبعي صفحتنا الرسمية أن هذا الحساب قد تمت قرصنته من طرف مصادر مجهولة، و بالتالي فالمرجو عدم الأخذ بعين الإعتبار أي رسائل صدرت عنه هذا الصباح”.

وسجل متتبعو صفحة الوزير، بتغيير الصورة الشخصية للمسؤول الحكومي بصوة فتاة، كما تم نشر تدوينة غير مفهومة قبل أن يتم تدارك الأمر بعد أقل من ساعة.

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