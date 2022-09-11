مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة من الساعة السادسة صباحا من يوم أمس السبت إلى الساعة السادسة صباحا من اليوم الأحد ،حسب مديرية الأرصاد الجوية الوطنية:
إفران: 8 مليمترات
ميدلت : ملمتران
ورزازات: ملم واحد
الرشيدية والرباط المدينة والقنيطرة وأكادير-إنزكان : أقل من ملمتر .
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9 تعليقات
شبح المجاعة والماء يهدد الدول الكبرى والصغيرة فبدون الماء لا وجود للحياة..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين..
يجب إقامة صلاة الاستسقاء طلبا للرزق من الله ان يرزقنا المطر..
اللهم اسقينا من فضلك وكرمك وجودك ..
اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحي بلدك الميت..
اللهم اغثنا غيثا نافعا وارحمنا برحمتك الواسعة..
اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة واسقينا غيثا نافعا يارب العالمين..
اللهم غيثا وصبا نافعا يارب العالمين..
اللهم اسقينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين اللهم غيثا نافعا..