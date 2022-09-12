“ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب بتقوية الخطوط

2022-09-12 / 12:06
0
هبة بريس _ خريبكة

يسود الحديث هذه الايام حول استراتيجية” شركة الزا للنقل الحضري” المستقبلية في التعامل مع المطالب الداعية الى الإسراع بتنزيل مخطط لتعزيز أسطولها بحافلات اخرى لتخفيف الضغط عن العدد الحالي للحافلات .

ويتسع الفضاء الازرق هذه الايام لمناقشة هذا الإكراه حيث باتت بعض الأحياء تضطر إلى الانتظار كثيرا من أجل وصول حافلة.ويتجلى هذا في الخط رقم 3 علما ان هذا الخط يستهدف كثافة سكانية كبيرة .

وينتظر ايضا ان تفتح الشركة النقاش مجددا حول الغاء الخط رقم 6 والذي كان يستهدف” شوقي 2″ وساكنة الثكنة العسكري علما ان رحلة طاكسي نحو هذا الاتجاه تكلف مابين 10 و15 درهم وهو الشيء الذي لم يعد مقبولا في ظل وجود شركة للنقل الحضري بخريبكة .

وعلى نفس الشاكلة ..لا زالت ساكنة “المجمع السكني رموز الخير” .تنتظر من ” شركة الزا ” عدم اغفال الأزمة التي تحاصر المئات من العائلات برجالهم ونسائهم وطلبتهم وتلميذاتهم مع الإشعار ان ثمن رحلة الطاكسي نحو هذا الحي تقارب 20 درهم في بعض الفترات .

والواضح ان ازمة النقل بدأت تتسع بل واضحت اشكالية تطرح العديد من التحديات، بسبب معاناة الساكنة مع التأخر في الوصول إلى وجهاتهم، وكذا الاكتظاظ في اوقات الدروة .

ان رئيس مجلس ادارة شركة الزا المنتخب حديثا مطالب بتنزيل دفتر التحملات كاملا والخوض في الإكراهات التي تعوق “عملية النقل ” والتواصل مع الساكنة بشأن ملاحظاتهم بهذا الخصوص وإلا فماجدوى انتخاب مسؤول بهذا الحجم دون الظفر بما يجدي وينفع ساكنة المدينة …مطالب ايضا بدفع الشركة الى الإبتعاد عن سياسة ” رابح ..رابح ….”

وحول نفس الشركة يجدر بنا اثارة انتباه رئيس مجلس الادارة الى المظهر الخارجي للحافلات والذي لا احد ينكر تراجعه الكبير من حيث النظافة مع ضرورة تحديت الصبورة الالكترونية للحافلات التي لا زالت تشير الى ” حافلات معقمة ” …الله يهديك السيد الرئيس …باقي شي تعقيم … !!!!!

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of أسبوع حافل بزيارات السلطات التربوية والعاملية بالجديدة للمؤسسات التعليمية

أسبوع حافل بزيارات السلطات التربوية والعاملية بالجديدة للمؤسسات التعليمية

2022-09-12 / 12:27
Photo of صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية

صفقات تثير شكوك اللجنة البرلمانية الاستطلاعية حول المخيمات الصيفية

2022-09-12 / 10:29
Photo of غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها يثير استياء أولياء الأمور

غياب بعض المقررات من المكتبات و تشبت المدارس بها…

2022-09-12 / 09:44
Photo of توقعات الطقس ليوم الاثنين.. كتل من الضباب وتساقط أمطار متفرقة

توقعات الطقس ليوم الاثنين.. كتل من الضباب وتساقط أمطار…

2022-09-12 / 09:00
Photo of تارودانت : وفاة ” عروس” وعائلتها تطلب تشريح طبي

تارودانت : وفاة ” عروس” وعائلتها تطلب تشريح طبي

2022-09-11 / 22:22
Photo of تيزنيت : إعتداءات الرحل على أصحاب الأراضي يعود للوجهة

تيزنيت : إعتداءات الرحل على أصحاب الأراضي يعود للوجهة

2022-09-11 / 22:02
Photo of مرتيل ..شخص يُجهز على طليقته ويلوذ بالفرار

مرتيل ..شخص يُجهز على طليقته ويلوذ بالفرار

2022-09-11 / 20:52
Photo of اصطدام سفينة صيد مغربية بسفينة تجارية تحمل العلم التركي بسواحل العرائش

اصطدام سفينة صيد مغربية بسفينة تجارية تحمل العلم التركي…

2022-09-11 / 20:07
Photo of وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقيات لرعاية 10 مدارس في القدس

وكالة بيت مال القدس توقع اتفاقيات لرعاية 10 مدارس…

2022-09-11 / 20:00
Photo of سبتة ..استعداد لترحيل عشرات القاصرين المغاربة الى مدن اسبانية

سبتة ..استعداد لترحيل عشرات القاصرين المغاربة الى مدن اسبانية

2022-09-11 / 19:13

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق