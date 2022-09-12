“ألزا ” خريبكة ..”رابح رابح ” تعزل ساكنة “ومطالب بتقوية الخطوط

هبة بريس _ خريبكة

يسود الحديث هذه الايام حول استراتيجية” شركة الزا للنقل الحضري” المستقبلية في التعامل مع المطالب الداعية الى الإسراع بتنزيل مخطط لتعزيز أسطولها بحافلات اخرى لتخفيف الضغط عن العدد الحالي للحافلات .

ويتسع الفضاء الازرق هذه الايام لمناقشة هذا الإكراه حيث باتت بعض الأحياء تضطر إلى الانتظار كثيرا من أجل وصول حافلة.ويتجلى هذا في الخط رقم 3 علما ان هذا الخط يستهدف كثافة سكانية كبيرة .

وينتظر ايضا ان تفتح الشركة النقاش مجددا حول الغاء الخط رقم 6 والذي كان يستهدف” شوقي 2″ وساكنة الثكنة العسكري علما ان رحلة طاكسي نحو هذا الاتجاه تكلف مابين 10 و15 درهم وهو الشيء الذي لم يعد مقبولا في ظل وجود شركة للنقل الحضري بخريبكة .

وعلى نفس الشاكلة ..لا زالت ساكنة “المجمع السكني رموز الخير” .تنتظر من ” شركة الزا ” عدم اغفال الأزمة التي تحاصر المئات من العائلات برجالهم ونسائهم وطلبتهم وتلميذاتهم مع الإشعار ان ثمن رحلة الطاكسي نحو هذا الحي تقارب 20 درهم في بعض الفترات .

والواضح ان ازمة النقل بدأت تتسع بل واضحت اشكالية تطرح العديد من التحديات، بسبب معاناة الساكنة مع التأخر في الوصول إلى وجهاتهم، وكذا الاكتظاظ في اوقات الدروة .

ان رئيس مجلس ادارة شركة الزا المنتخب حديثا مطالب بتنزيل دفتر التحملات كاملا والخوض في الإكراهات التي تعوق “عملية النقل ” والتواصل مع الساكنة بشأن ملاحظاتهم بهذا الخصوص وإلا فماجدوى انتخاب مسؤول بهذا الحجم دون الظفر بما يجدي وينفع ساكنة المدينة …مطالب ايضا بدفع الشركة الى الإبتعاد عن سياسة ” رابح ..رابح ….”

وحول نفس الشركة يجدر بنا اثارة انتباه رئيس مجلس الادارة الى المظهر الخارجي للحافلات والذي لا احد ينكر تراجعه الكبير من حيث النظافة مع ضرورة تحديت الصبورة الالكترونية للحافلات التي لا زالت تشير الى ” حافلات معقمة ” …الله يهديك السيد الرئيس …باقي شي تعقيم … !!!!!

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