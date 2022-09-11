درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين

2022-09-11 / 13:03
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في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، ‏حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا

– وجدة 23……….43

– بوعرفة 23……..36

– الحسيمة 23……..25

– تطوان 21………27

– سبتة المحتلة 20………23

– مليلية المحتلة 22……..30

– طنجة 21…………25

– القنيطرة 21……….26

– الرباط 21………….27

– الدار البيضاء 20……..25

– الجديدة 21…………27

– سطات 19…………32

– أسفي 20………….24

– خريبكة 22………….33

– بني ملال 25……….34

– مراكش 23………….35

– مكناس 21………….31

– فاس 23…………….34

– إفران 17…………..29

– تاونات 25………….36

– الرشيدية 25………38

– ورزازات 19…………36

– أكادير 19………… 23

– الصويرة 18……….22

– العيون 20………..31

– السمارة 22……….37

– الداخلة 20………..26

– أوسرد 30…………41

– لكويرة 22…………34

– ميدلت 18……….. 33

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