درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين
في ما يلي درجات الحرارة الدنيا والعليا المرتقبة غدا الإثنين، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
المدينة – الحرارة الدنيا – الحرارة العليا
– وجدة 23……….43
– بوعرفة 23……..36
– الحسيمة 23……..25
– تطوان 21………27
– سبتة المحتلة 20………23
– مليلية المحتلة 22……..30
– طنجة 21…………25
– القنيطرة 21……….26
– الرباط 21………….27
– الدار البيضاء 20……..25
– الجديدة 21…………27
– سطات 19…………32
– أسفي 20………….24
– خريبكة 22………….33
– بني ملال 25……….34
– مراكش 23………….35
– مكناس 21………….31
– فاس 23…………….34
– إفران 17…………..29
– تاونات 25………….36
– الرشيدية 25………38
– ورزازات 19…………36
– أكادير 19………… 23
– الصويرة 18……….22
– العيون 20………..31
– السمارة 22……….37
– الداخلة 20………..26
– أوسرد 30…………41
– لكويرة 22…………34
– ميدلت 18……….. 33
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