قياديو الأحرار ..المغرب نجح في تدبير الأزمة رغم المناخ الاقتصادي الصعب

2022-09-11 / 12:15
1
هبة بريس _ الرباط

قال محمد شوكي، عضو المكتب السياسي لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، إن المناخ الاقتصادي العالمي المتسم بتعدد وتوالي الأزمات، أعطى مؤشرات عدم يقين في المستقبل، مؤكدا أن أهم تحدٍّ هو طريقة مواجهة هذه الأزمات.

وأوضح شوكي، خلال ورشة بعنوان “التحديات العالمية ورهان الدولة الاجتماعية” المنعقدة في أكادير، امس السبت (10 شتنبر)، على هامش أشغال الدورة الرابعة للجامعة الصيفية لشباب الأحرار، أن “الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 وحّدت العالم، بينما دفعت الأزمة الحالية، كل دولة لتدبير تداعياتها الاقتصادية بطريقتها الخاصة”.

وأشار النائب التجمعي، إلى أن “المغرب يعالج الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية بشكل جيد، لذلك فهو يحظى بثقة مؤسسات التنقيط الدولية”، والدليل “مستوى التضخم المنخفض في المغرب مقارنة بمجموعة من دول الجوار”.

من جانبه، ذكر القيادي التجمعي والوزير السابق، محمد بوسعيد، أن العالم لم يكن أبدا يتحرك في خط مستقيم، حيث عاش دائما على وقع الصدمات والأزمات، مما يفرض علينا تحمل هذه الانعكاسات، خاصة وأن الصدمات أصبحت كثيرة ومتنوعة ومتتالية.
وأكد بوسعيد أن الجائحة والحرب الأوكرانية الروسية والأزمات المناخية، تسبّبوا في ارتفاع نسب التضخم عالميا، مشيرا إلى ما عشناه مؤخرا “يفرض علينا كمغاربة الاستعداد نفسيا لأزمات أخرى قادمة”.

وفي الشق المتعلق بالدولة الاجتماعية في الورشة، أكد محمد صديقي، عضو المكتب السياسي لحزب “الأحرار”، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الحكومة واعية بالتحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها، مشددا على أن “الحكومة التي يترأسها، عزيز أخنوش، منكبة على تنزيل جميع الأوراش، وخاصة المرتبطة بتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لاسيما وأن قانون المالية القادم لسنة 2023، سيحمل توجيهات لتدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، لبناء مغرب التقدم والكرامة”.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of كاتب فرنسي: باريس قد تخسر الرباط دون كسب الجزائر

كاتب فرنسي: باريس قد تخسر الرباط دون كسب الجزائر

2022-09-11 / 12:01
Photo of أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”

أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”

2022-09-11 / 11:05
Photo of الطالبي العلمي : خطاب البيجيدي ينطوي على الترهيب

الطالبي العلمي : خطاب البيجيدي ينطوي على الترهيب

2022-09-11 / 09:48
Photo of “البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيل لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”

“البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار:…

2022-09-10 / 23:26
Photo of بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين بالبرلمان الفرنسي استفزاز للمغرب

بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين…

2022-09-10 / 21:59
Photo of تعليقا على تداول اسمه في “تعديل حكومي مفترض” ..وهبي :” انا لست خالدا فيها “(فيديو )

تعليقا على تداول اسمه في “تعديل حكومي مفترض” ..وهبي…

2022-09-10 / 20:54
Photo of وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة السياسة ونحن آتون لاريب فيها “

وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة…

2022-09-10 / 19:58
Photo of نظام الكابرانات…حتى في الرياضة لهم نصيب مفروض

نظام الكابرانات…حتى في الرياضة لهم نصيب مفروض

2022-09-10 / 19:39
Photo of موقع حلف “الناتو”: استقبال سعيٌد لزعيم البوليساريو املاء جزائري والهاء داخلي

موقع حلف “الناتو”: استقبال سعيٌد لزعيم البوليساريو املاء جزائري…

2022-09-10 / 18:24
Photo of بنعبد الله: خطوة قيس سعيد “الحمقاء” جاءت بضغطٍ واضح من حكام الجزائر

بنعبد الله: خطوة قيس سعيد “الحمقاء” جاءت بضغطٍ واضح…

2022-09-10 / 16:16

تعليق واحد

  1. اذا كانت الاسعار الملتهبة على هذا المستوى ، فاي تدبير جيد للازمة ، انهم ينظرون الى الاغتياء فقط الذين يجمعون المال ، اما الفقراء و الطبقة المتوسطة فقد افلست قدرتهم الشرائية بلهيب الاسعار و عدم الزيادة في الاجور .

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق