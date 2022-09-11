كاتب فرنسي: باريس قد تخسر الرباط دون كسب الجزائر

هبة بريس _ الرباط

في عمود بمجلة ‘‘ماريان’’ الفرنسية اعتبر الكاتب Hadrien Desuin (هادريان ديسوين)، الطالب السابق في المدرسة العسكرية الخاصة Saint-Cyr، ومؤلف كتاب “La France atlantiste” (فرنسا الأطلسية)الاعترافات الأخيرة بمغربية الصحراء أظهرت أن فرنسا يمكن أن تخسر المغرب دون أن تكسب الجزائر

ويرى كاتب المقال ان فرنسا ستخسر الرباط إذا “استمرت في موقف متناقض بشأن الصحراء. ففي الآونة الأخيرة، أبدت إسبانيا وألمانيا تأييدهما للاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي للصحراء. علما ان الملك محمد السادس كان واضحا بجعل القضية الوطنية ” المحور الرئيسي لدبلوماسيته”

وسجل الاخير أنه ‘‘كي يعود الوهج مرة أخرى لفرنسا في إفريقيا، فإنه لم يعد هناك مجال لأن تتردد باريس بين الجزائر مع حكومة معادية لفرنسا، والمغرب، الذي ينتظر فقط إشارة من باريس بشأن الصحراء. فالمغرب هو حليفنا الوحيد الموثوق به في المنطقة المغاربية’’، على حد تعبيره.

واعتبر الكاتب أنه بعد الانسحاب المنظم من مالي وإعادة انتشار بعثة برخان في منطقة الساحل، ‘‘تحتاج الدبلوماسية الفرنسية إلى شركائها المغاربيين أكثر من أي وقت مضى للتخلص من التوترات في إفريقيا والقتال بفعالية ضد الجهادية الدولية”، لكنه أضاف ” للأسف، فإن الزيارة الرئاسية الأخيرة للجزائر جعلت الناس يدركون أن جروح التاريخ لم تلتئم بعد”.

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