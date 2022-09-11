كاتب فرنسي: باريس قد تخسر الرباط دون كسب الجزائر

2022-09-11 / 12:01
0
هبة بريس _ الرباط

في عمود بمجلة ‘‘ماريان’’ الفرنسية اعتبر الكاتب Hadrien Desuin (هادريان ديسوين)، الطالب السابق في المدرسة العسكرية الخاصة Saint-Cyr، ومؤلف كتاب “La France atlantiste” (فرنسا الأطلسية)الاعترافات الأخيرة بمغربية الصحراء أظهرت أن فرنسا يمكن أن تخسر المغرب دون أن تكسب الجزائر

ويرى كاتب المقال ان فرنسا ستخسر الرباط إذا “استمرت في موقف متناقض بشأن الصحراء. ففي الآونة الأخيرة، أبدت إسبانيا وألمانيا تأييدهما للاقتراح المغربي الخاص بالحكم الذاتي للصحراء. علما ان الملك محمد السادس كان واضحا بجعل القضية الوطنية ” المحور الرئيسي لدبلوماسيته”

وسجل الاخير أنه ‘‘كي يعود الوهج مرة أخرى لفرنسا في إفريقيا، فإنه لم يعد هناك مجال لأن تتردد باريس بين الجزائر مع حكومة معادية لفرنسا، والمغرب، الذي ينتظر فقط إشارة من باريس بشأن الصحراء. فالمغرب هو حليفنا الوحيد الموثوق به في المنطقة المغاربية’’، على حد تعبيره.

واعتبر الكاتب أنه بعد الانسحاب المنظم من مالي وإعادة انتشار بعثة برخان في منطقة الساحل، ‘‘تحتاج الدبلوماسية الفرنسية إلى شركائها المغاربيين أكثر من أي وقت مضى للتخلص من التوترات في إفريقيا والقتال بفعالية ضد الجهادية الدولية”، لكنه أضاف ” للأسف، فإن الزيارة الرئاسية الأخيرة للجزائر جعلت الناس يدركون أن جروح التاريخ لم تلتئم بعد”.
”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of قياديو الأحرار ..المغرب نجح في تدبير الأزمة رغم المناخ الاقتصادي الصعب

قياديو الأحرار ..المغرب نجح في تدبير الأزمة رغم المناخ…

2022-09-11 / 12:15
Photo of أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”

أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”

2022-09-11 / 11:05
Photo of الطالبي العلمي : خطاب البيجيدي ينطوي على الترهيب

الطالبي العلمي : خطاب البيجيدي ينطوي على الترهيب

2022-09-11 / 09:48
Photo of “البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيل لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”

“البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار:…

2022-09-10 / 23:26
Photo of بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين بالبرلمان الفرنسي استفزاز للمغرب

بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين…

2022-09-10 / 21:59
Photo of تعليقا على تداول اسمه في “تعديل حكومي مفترض” ..وهبي :” انا لست خالدا فيها “(فيديو )

تعليقا على تداول اسمه في “تعديل حكومي مفترض” ..وهبي…

2022-09-10 / 20:54
Photo of وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة السياسة ونحن آتون لاريب فيها “

وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة…

2022-09-10 / 19:58
Photo of نظام الكابرانات…حتى في الرياضة لهم نصيب مفروض

نظام الكابرانات…حتى في الرياضة لهم نصيب مفروض

2022-09-10 / 19:39
Photo of موقع حلف “الناتو”: استقبال سعيٌد لزعيم البوليساريو املاء جزائري والهاء داخلي

موقع حلف “الناتو”: استقبال سعيٌد لزعيم البوليساريو املاء جزائري…

2022-09-10 / 18:24
Photo of بنعبد الله: خطوة قيس سعيد “الحمقاء” جاءت بضغطٍ واضح من حكام الجزائر

بنعبد الله: خطوة قيس سعيد “الحمقاء” جاءت بضغطٍ واضح…

2022-09-10 / 16:16

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق