المكتب الوطني للكهرباء في إنتظار التفويت والعمال ينتظرون تسوية ملفهم المطلبي
عبر عمال الطاقة، العاملون في المكتب الوطني للكهرباء قسم التوزيع، في اتصال ب ” هبة بريس” عن تخوفهم من وجود مخطط لتفويت القطاع بداية العام المقبل من سنة 2023 ، مؤكدين أن هذا الملف لم يفصح عنه أي بلاغ رسمي من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء للرأي العام بخصوص حقوق ومكتسبات المستخدمين و القاضية بتفويت تدبير توزيع الكهرباء إلى شركات خاصة، والملف الإجتماعي للعمال لازال معلق.
حيث كشفت مصادرنا ، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء سيتجه الى ” الخوصصة”، وأن هناك مراسلة من وزارة الداخلية، وجهت بهذا الخصوص الى المدراء العامون للوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمختلف مناطق المغرب في موضوع” الدورية المشتركة لتدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهربا وتطهير السائل”.
وأضافت مصادرنا أن المكتب الجامعي لعمال الطاقة غير راضي عن هذا الوضع، مما يشكل تهديدا خطيرا لكل ما راكمه أجيال الكهربائيين و الكهربائيات من مكتسبات بحسب نفس المصادر.
وكان عمال الطاقة قد عبروا عن رفضهم لمخطط ما اعتبروه “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطورة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب.
11 تعليقات
يجب تحسين الأوضاع في المكتب الوطني للكهرباء والماء للعمال في المعاشات …
لحد الآن لم يكن أي تغير في الأوضاع العمال لمكتب الوطني للكهرباء والماء نطالب الحكومة أن تراعي بجدية متطلبات العمال بها..
يجب أن تكون مخططات لتفويت القطاع إن شاءالله خلال هذه السنة المقبلة..
هذا الملف ان يصفح رسميا من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء وذالك بخصوص حقوق المستخدمين به.
نتمنى أن لا تذهب حقوق المستخدمين هباءا منثورا وإن يستجيبزا لمطلبات العمال لمكتب الوطني للكهرباء..
إذا أصبحت شركة خاصة أظن أن عمالها ستكون لها رئية دينامية إيجابية استراتيجية جديدة..
قبل ان تصبح شركة مستقلة يجب أن تحسن أوضاع العمال لمكتب الوطني للكهرباء والماء حتى لايتضررون..
نطالب بتسوية اوضاع العمال لمكتب الوطني للكهرباء والماء قبل فواتي الأوان..
يجب هذآ الملف ان يلغى وتبقى كما هي لأنها إذا أصبحت شركة خاصة ستتدهور وضعية المستخدمين وتذهب حقوقهم هباءا منثورا…
الخوصصة هي تدمير القطاع .و الدليل هو ما وقع لمصفاة لا سمير.
ادن خوصصة المكتب الوطني للكهرباء جريمة خطيرة و كارتة إتجاه الشعب
مدينة القصر الكبير تعاني من هده الشركة ،الشركة المغربية لتوزيع الماء والكهرباء، نحن نأدي فواتير مرتين فالشهر،وعندما تشتكي يقولون ان الشركة ستسلمها للخواص،،،