المكتب الوطني للكهرباء في إنتظار التفويت والعمال ينتظرون تسوية ملفهم المطلبي

ع اللطيف بركة : هبة بريس

عبر عمال الطاقة، العاملون في المكتب الوطني للكهرباء قسم التوزيع، في اتصال ب ” هبة بريس” عن تخوفهم من وجود مخطط لتفويت القطاع بداية العام المقبل من سنة 2023 ، مؤكدين أن هذا الملف لم يفصح عنه أي بلاغ رسمي من الإدارة العامة للمكتب الوطني للكهرباء للرأي العام بخصوص حقوق ومكتسبات المستخدمين و القاضية بتفويت تدبير توزيع الكهرباء إلى شركات خاصة، والملف الإجتماعي للعمال لازال معلق.

حيث كشفت مصادرنا ، أن المكتب الوطني للماء والكهرباء سيتجه الى ” الخوصصة”، وأن هناك مراسلة من وزارة الداخلية، وجهت بهذا الخصوص الى المدراء العامون للوكالات المستقلة وشركات التدبير المفوض لتوزيع الماء والكهرباء وتطهير السائل بمختلف مناطق المغرب في موضوع” الدورية المشتركة لتدبير مرافق توزيع الماء الصالح للشرب والكهربا وتطهير السائل”.

وأضافت مصادرنا أن المكتب الجامعي لعمال الطاقة غير راضي عن هذا الوضع، مما يشكل تهديدا خطيرا لكل ما راكمه أجيال الكهربائيين و الكهربائيات من مكتسبات بحسب نفس المصادر.

وكان عمال الطاقة قد عبروا عن رفضهم لمخطط ما اعتبروه “تفكيك” قطاع الطاقة بالمكتب الوطني، مع ما يتضمنه ذلك من تداعيات خطورة على الحقوق والمكتسبات والاستقرار المهني والاجتماعي للأطر والمستخدمين في المكتب.

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