“بوليساريو” تهدد المشاركين في “رالي أفريقيا إيكو”

هبة بريس _ الرباط

كالعادة ؛ اختارت جبهة البوليساريو لغة التهديد حيث توجهت بلغتها الدائمة نحو “جميع “المنافسين والرعاة والمشاركين” في رالي أفريقيا إيكو،

وهددت الجبهة الإنفصالية باستخدام “جميع الوسائل المشروعة” لـ”الرد على أي عمل يهدف إلى النيل ماسمته ” سيادتها ووحدة أراضيها”.

وأصدرت الجبهة بيانا اتهمت فيه منظمي الرالي “بالتواطؤ مع سلطات الرباط”، ومحذرة المشاركين لكون مسار السباق يعبر “منطقة حرب”.

ووفقاً لصحيفة “أتالاير” الإسبانية، فإن السباق يهدف الوصول إلى موريتانيا عبر المغرب، وسيعبر المتسابقون معبر الكركرات الحدودي في الصحراء الغربية.

ومن المقرر أن تبدأ نسخة 2022 من Africa Eco Race في 15 أكتوبر وتنتهي بعد أسبوعين، وسيغادر المتسابقون من موناكو وسيعبرون خط النهاية في داكار، العاصمة السنغالية.

ونقلت صحيفة “أتالاير” أن منظمة Africa Eco Race المنظمة للسباق لم تستجِب لتحذيرات جبهة البوليساريو، وسيتم تنظيم السباق.

الصحيفة أضافت أيضاً أن هذه ليست المرة الأولى التي تهدد فيها جبهة البوليساريو السباق. في عام 2018، حاولت اعتراض السباق، إلا أنها تراجعت بعد ضغوط دبلوماسية من الأمم المتحدة

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