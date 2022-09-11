أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”
قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة، أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة، مضيفا: “خدامة للمغاربة كاملين”، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت الدروس من التجارب السابقة التي قادها منطق “الولاء الحزبي”.
وفي هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 بأكادير، حول “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”، إنه تشرّف باستقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مباشرة بعد الفوز التاريخي للأحرار، حيث كلفه بتشكيل الحكومة.
وأضاف: “والتقطنا رسالة المغاربة وشكلنا تحالف من الأحزاب الثلاثة الأولى اللي نالت ثقة 5 مليون مغربي ومغربية”، مشيدا في هذا الإطار بحلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية، إذ قال “ومن هنا كنحيي حلفاءنا في الحكومة: حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أحزاب عندها برامج وتصورات متقاربة، قادرة على تقديم الإجابات على الإشكالات التنموية”.
وبعد أن شدّد على الطموح كان هو تشكيل حكومة قوِيَّة ومنسجمة، وضمان معارضة قوِيَّة، قادرة على لعب دور الرقابة والاقتراح البناء، قال الرئيس: “الحمد لله، تمكنا من ضمان أغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”، في جو من الاحترام والتقدير لكل عضو من أعضائها، كيفما كان اللون السياسي”.
وأشار إلى أن الحكومة استفادت من التجارب السابقة، قائلا: “حكومة اللي خدات دروس من تجارب سابقة، قَادَهَا للأسف منطق “التبعية الحزبية العمياء”.. اليوم، مكاينش وزير الحزب الفلاني ووزير الحزب لاخر “.
11 تعليقات
أي درس أخذته الأحزاب ياسيد اخنوش لا شيء تغير …المغرب هو المغرب في جميع القطاعات الحكومية والمؤسسات الكل يلغي بلغاه والمسكين يتخبط مع الزمن ولقمة العيش ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أخذوا التجارب في السرقة والنصب لأموال الشعب بدون رقيب ولا حسيب هذه هي التجارب التي اخذوها…
كنا نتمنى مغرب أفضل بكثير من السابق ولكن للاسف الشديد المغرب لم يتغير وسيبقى هكذا ( بطالة تشرد سرقة نصب جرائم احداث مؤلمة معيشة قاسية ومتدهورة فأين هذه التجارب والدروس التي اخذتها الأحزاب أنتم تضحكون علينا) …. وللحديث بقية……………
الشعب المغربي فقذ الثقة في الأحزاب السياسية كيفما كانت …في الانتخابات المقبلة الشعب المغربي هو من أخذ التجارب والدرس ولن يكررها مرة أخرى….
نريد التغيير والاصلاح وليس كلام حبر على ورق فقط نريد المعقول والتغيير والاصلاحات بمعنى الكلمة لقد سئمنا بالوعود الكاذبة…
حكومة اخنوش في المسار الصحيح حيث أبهر الشعب المغربي في انجازات هامة فهو رجل اعمال بامتياز وعقلاني ويسهر دائما في خدمة الوطن..
السيد اخنوش رجل حقاني ورجل بامتياز وشهم يسهر دائما على حماية الوطن بسيادة وكرامة وعزة النفس المغربية الحرة ؛ من أجل كسبه الشعب المغربي في الإنتخابات الرئاسية المقبلة…
السيد اخنوش يملك كريزمات وبصمة ممتازة جدا فهو رجل سياسي بامتياز..
لنا كامل الثقة في السيد اخنوش الذي ابهر الجميع في رفع اسعار المحروقات والمواد الغذائية الأساسية الضرورية للحياة وكذا الخضر والفواكه والدواجن والقطاني وووووو وووووووو وغيرها هههههههههههه.
الشباب هم المستقبل الغذ لهذا ياسيد اخنوش يجب ان تخرج شبابنا من ورطتهم وهي البطالة ورئية مستقبلية تستخدم الشباب …
فعلا خدامين للمغاربة كاملين بامتصاس ما تبقى لهم من قطرة دم في عروقهم. المحروقات حرقتيهم باش تزيد تنمي ثروتك التي ستتركها قريبا وتحاسب على كل فلس اخذته بدون حق من الفقراء. ان الله حسيب رقيب.