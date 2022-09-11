أخنوش : الأغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”

هبة بريس _ الرباط

قال عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، الجمعة، أن الأغلبية الحكومية قوية ومنسجمة، مضيفا: “خدامة للمغاربة كاملين”، مشيرا إلى أن الحكومة أخذت الدروس من التجارب السابقة التي قادها منطق “الولاء الحزبي”.

وفي هذا الصدد، قال أخنوش في كلمته الافتتاحية لفعاليات الجامعة الصيفية التي تنظمها الشبيبة التجمعية يومي 9 و10 بأكادير، حول “تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية: إكراهات التفعيل والالتزام الحكومي الثابت”، إنه تشرّف باستقباله من طرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، مباشرة بعد الفوز التاريخي للأحرار، حيث كلفه بتشكيل الحكومة.

وأضاف: “والتقطنا رسالة المغاربة وشكلنا تحالف من الأحزاب الثلاثة الأولى اللي نالت ثقة 5 مليون مغربي ومغربية”، مشيدا في هذا الإطار بحلفاء الحزب في الأغلبية الحكومية، إذ قال “ومن هنا كنحيي حلفاءنا في الحكومة: حزب الأصالة والمعاصرة وحزب الاستقلال أحزاب عندها برامج وتصورات متقاربة، قادرة على تقديم الإجابات على الإشكالات التنموية”.

وبعد أن شدّد على الطموح كان هو تشكيل حكومة قوِيَّة ومنسجمة، وضمان معارضة قوِيَّة، قادرة على لعب دور الرقابة والاقتراح البناء، قال الرئيس: “الحمد لله، تمكنا من ضمان أغلبية منسجمة و”خدامة للمغاربة كاملين”، في جو من الاحترام والتقدير لكل عضو من أعضائها، كيفما كان اللون السياسي”.

وأشار إلى أن الحكومة استفادت من التجارب السابقة، قائلا: “حكومة اللي خدات دروس من تجارب سابقة، قَادَهَا للأسف منطق “التبعية الحزبية العمياء”.. اليوم، مكاينش وزير الحزب الفلاني ووزير الحزب لاخر “.

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