الطالبي العلمي : خطاب البيجيدي ينطوي على الترهيب
قال راشيد الطالبي العلمي، عضو المكتب السياسي للتجمع الوطني للأحرار، امس السبت بأكادير، أن الحزب السياسي القادر على التوفيق بين الخط الإيديولوجي لشؤون الدولة وشؤون المجتمع والمتطلبات اليومية للمواطن، هو الحزب الذي يمكن أن يستمر لسنين، مشددا على أن الأحرار هكذا يشتغل منذ نشأته.
وأشار الطالبي العلمي في مداخلته خلال أشغال ورشة “الدولة الاجتماعية:سؤال القيم وإشكالية الخطاب”، ضمن فعاليات الجامعة الصيفية لشباب الأحرار بأكادير، أن بداية نشأة الدولة ليست هي الدولة اليوم، مضيفا أن الدولة اليوم أصبحت تنظيم معقد يجب أن يستجيب لمجموعة متداخلة من الإشكاليات،
واردف : “كذلك الحزب، في 2022 ليس هو الحزب الذي نشأ في البدايات، إذ كان يدافع عن خط إيديولوجي واحد معين، اليوم مُطالب بالحفاظ على الخط الإيدولوجي، والاستجابة في نفس الوقت على القيم البراكماتية التي برزت في المجتمعات الحديثة، بوسائل التواصل مختلفة”.
وبالنسبة للخطاب السياسي للمرحلة السابقة، يرى الطالبي العلمي أنه يستعمل الترهيب، إما ان تكون معه او تبدأ هذه الأطراف بالتهجم عليك، كما انه خطاب يصنف المختلفين معه، على أنهم فاسدين، وبالتالي فهو خطاب غير قادر على إعطاء البديل، مشيرا إلى أن هذا الخطاب خلق لدى الرأي العام توجها يعتبر السياسة أن يتكلم الجميع بنفس الخطاب النمطي كما تم ترسيخ عبر المجموعة من المصطلحات، إما فيه الترهيب أو الترغيب.
11 تعليقات
حزب العدالة والتنمية حزب نظيف ونتمنى لهم التوفيق..
الشعب كان لهم بالمرصاد في الانتخابات الأخيرة..
حزب العدالة والتنمية الى مزبلة التاريخ الاسود الأزمة بدأت معكم ..
يجب محاسبة كل مسؤول فاسد ليكون عبرة لباقي المسؤولين الاخرين الذين نهبوا خيرات البلاد..
هذا الحزب العدالة والتنمية معه بدانا نعيش الأزمة وارتفاع الأسعار في كل شيء..
كل الاحزاب لم تفيد بوعودها تكذب على الشعب حسبي الله ونعم الوكيل فيها ..
الدولة تريد اضعاف الجماعة الإسلامية والأحزاب الاسلامية عن طريق الحزب العدالة والتنمية ..
الى مزبلة التاريخ حسبنا الله ونعم الوكيل ..
العدالة والتنمية مع العثماني عرف انحطاطا للحزب ..
كل الاحزاب فقدت ثقة الشعب ..
هما الترهيب وانتم التخريب