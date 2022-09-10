“البام ” بجهة الشمال يعقد مؤتمره الجهوي تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيل لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”

هبة بريس - مكتب طنجة

انطلقت اليوم السبت أشغال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع لحزب الأصالة والمعاصرة بطنجة، تحت شعار: “تقوية الجبهة الداخلية سبيلنا لتعزيز المكتسبات وكسب الرهانات”.



وأكد، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، خلال كلمة له في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر أن الحقب التاريخية التي يقطعها المغرب ليست حكرا على أي فاعل سياسي، وأن البام يعي حجم التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها بلادنا، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بمعية باقي الفرقاء السياسيين.

واعتبر الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة في كلمته السياسية:” أن هذه التحديات تدفعنا إلى بذل مجهود أكثر من أي وقت مضى، وتعبئة كافة إمكاناتنا وكفاءاتنا، لنكون في مستوى حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا إلى جانب حلفائنا في الأغلبية الحكومية، لذلك سيظل حزبكم يتحلى بمسؤولية كبيرة، وبالتزام أخلاقي وسياسي عاليين لمجابهة هذه التحديات”.

وقد تميز المؤتمر بحضور الأمين العام للحزب، عبد اللطيف وهبي وعدد من وزيرات ووزراء الحزب، إضافة إلى ممثلين عن الأحزاب الوطنية ويتعلق الامر بحزب الاستقلال، وحزب التجمع الوطني للأحرار، حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية وحزب الاتحاد الدستوري.

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