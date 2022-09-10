إيطاليا :فعاليات من المهجر في مبادرة لتكريم لاعب سابق مصطفى بلعبيد

عبد اللطيف الباز / هبة بريس

في أجواء مفعمة بالفرحة والبهجة والسرور، وترسيخا لثقافة التكريم والإعتراف لما قدمه لاعب لفريق اتحاد الفقيه بن صالح وإعترافا بعطائه لسنوات طويلة في مشواره الكروي خصصت الجالية العميرية بإيطاليا إلى جانب فعاليات مدنية و رياضية ببلدة فيللونكو عمالة بيرغامو شمال إيطاليا بتنظيم مبادرة خاصة لتكريم لاعب السابق النادي إتحاد الرياضي الفقيه بن صالح مصطفى بلعبيد.

وتهدف المبادرة ذات البعد الإنساني, الاجتماعي و الرياضي, إلى رد الاعتبار لواحد من أبناء الجيل الذهبي للنادي اتحاد الرياضي الفقيه بن صالح و الذي بصم على مشوار رياضي حافل ساهم من خلاله في إشعاع و تطوير كرة القدم بمدينة الفقيه بنصالح, مشوار أهّله لأن يكون بشهادة الجميع الاعب الأبرز في تاريخ كرة القدم العميرية بالنظر إلى عدد المشاركات أو الألقاب.

و يأتي هذا التكريم في إطار مبادرة أوسع تهدف إلى رد الجميل للاعبين القدامى من الرواد الذين حملوا مشعل كرة القدم العميرية عاليا و حتى لا يطال النسيان عطاءات العديد من الأسماء التي تركت بصمتها الخاصة و منهم من يعاني في صمت أزمات صحية و مادية مزرية, من هنا انخراط الجالية العميرية بإيطاليا إلى جانب كل المحبين و الغيورين بالمغرب و بدعم من فعاليات مدنية و كذا أبناء الجالية المغربية المقيمة بإيطاليا لإعادة البسمة و الفرح لكل من ساهم في صنع أمجاد كرة القدم العميرية والوطنية. ويعد الحفل مناسبة أيضا لتقدير للمبادرات التي تروم ضمان حقوق الجالية المغربية والحفاظ على مصالحها والجعل منها شريكا فاعلا في مشاريع ومخططات المغرب التنموية.

وفي هذا الصدد، قام مصطفى الرباح ناشط مدني بميلانُـو، خلال الحفل، بتقديم تذكار محبة لبعض الوجوه الرياضية من أفراد الجالية المغربية والإيطاليّة ، كما وزعت عليهم شواهد تقديرية اعترافا بمجهوداتهم ومساهمتهم ومشاركتهم في تحقيق التنمية الوطنية.

ومن بين الوجوه التي حضرت حفل التكريم، القنصل العام للمملكة المغربية بميلانُـو محمد الأكحل مرفوقا بالقنصل المساعد عبد العزيز البوزوري، وكذلك عمدة بلدية فيللونكو فرانشيسكو ميكلي، إلى جانب لاعبين كبار ، وآخرون. وليظل اللاعب السابق مصطفى بلعبيد راسخا في أذهان وذاكرة إتحاد الرياضي الفقيه بن صالح ، ولاقى كل اللاعبين المشاركين في حفل التكريم استحسان الجالية المغربية المغربية بإيطاليا الذي حج إلى أرضية الملعب البلدي فيللونكو احتفاء لاعب السابق مصطفى بلعبيد.

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