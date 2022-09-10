نهضة بركان

فريق نهضة بركان يتوج بلقب “السوبر الافريقي”

2022-09-10 / 22:12
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هبة بريس - رياضة

توج نادي نهضة بركان بالسوبر الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه 2-0 على نادي الوداد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت 10 شتنبر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.

التتويج كان هو الأول في تاريخ نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي ليعادل عدد ألقاب الوداد المتوج باللقب في مرة واحدة.

وسجل كل من الشرقي البحري (32) وسفيان المودن (71 من ركلة جزاء) هدفي فريق نهضة بركان، المتوج في الموسم المنقضي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي فيما نجح الوداد في حصد لقب دوري الأبطال.

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‫6 تعليقات

  3. أثبت فريق نهضة بركان أنه فريق قوي فهنيئا لهم إحراز اللقب ومزيدا من التألق.

  5. لقب ينضاف إلى قائمة إنجازات المنتخب البركاني المشرفة هنيئا لهم ومزيدا من الألقاب

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