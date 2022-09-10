فريق نهضة بركان يتوج بلقب “السوبر الافريقي”
هبة بريس - رياضة
توج نادي نهضة بركان بالسوبر الإفريقي لكرة القدم عقب فوزه 2-0 على نادي الوداد في المباراة التي أقيمت اليوم السبت 10 شتنبر على أرضية ملعب الأمير مولاي عبد الله في الرباط.
التتويج كان هو الأول في تاريخ نهضة بركان بكأس السوبر الإفريقي ليعادل عدد ألقاب الوداد المتوج باللقب في مرة واحدة.
وسجل كل من الشرقي البحري (32) وسفيان المودن (71 من ركلة جزاء) هدفي فريق نهضة بركان، المتوج في الموسم المنقضي بلقب كأس الاتحاد الإفريقي فيما نجح الوداد في حصد لقب دوري الأبطال.
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6 تعليقات
هنيئا لنهضة بركان و هنيئا للمغرب
فوز مستحق لأن الفريق البرتقالي قدم عروضا كروية قوية في هذه المنافسة.
أثبت فريق نهضة بركان أنه فريق قوي فهنيئا لهم إحراز اللقب ومزيدا من التألق.
فريق قوي لم يذخر جهدا لنيل اللقب ألف مبروك.
لقب ينضاف إلى قائمة إنجازات المنتخب البركاني المشرفة هنيئا لهم ومزيدا من الألقاب
فريق مثالي و مثابر استحق الحصول على اللقب.