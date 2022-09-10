بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين بالبرلمان الفرنسي استفزاز للمغرب
خطوة استفزازية تلك التي أشرت عليها السلطة التشريعية الفرنسية بمنحها الضوء الاخضر لدخول وفد يمثل جبهة البوليساريو الانفصالية الى البرلمان الفرنسي و السماح لهم برفع علم الجمهورية الوهمية داخله.
وفد جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي تجول داخل ردهات البرلمان الفرنسي، ضم ما يسمى بممثل الجبهة لدى فرنسا محمد سيداتي، بالإضافة إلى الانفصالية سلطانة خيا والتي حلت بفرنسا يوم الخميس بحسب مواقع اخبارية محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية .
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توتراً لا يخفى على أحد، تمثل فيه “حرب الفيزا” قمة جبل الجليد، حيث ان هناك من قال انها سحابة صيف فقط، في حين يرى اخرون انها بداية لانفصال استراتيجي بين البلدين.
وكانت حدة الغضب الشعبي في المغرب تجاه فرنسا قد ارتفعت مؤخراً، مع استمرار باريس في “التعنت” في منح “الفيزا” للمغاربة، دون أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تفسيرات علنية جديدة بشأن القصة، فيما يرى محللون أن “وراء الأكمة ما وراءها” على ما يبدو، وأن هناك أسباباً أخرى للتوتر قد تكون أكثر عمقاً مما يطفو على السطح.
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يجب المعاملة بالمثل في كل شيء ابتداء من فرض الفيزا على الفرنسيين وبنفس الشروط واستقبال أفراد من جبهة المطالبة لتحرير كورسيكا وكل الجهات التي تطالب باستقلال أراضيها المستعمرة من الدولة الفرنسية وفك الارتباط بالمستعمر القديم الجديد.
لقد حان الوقت لإعلان نهاية الاستعمار الفرنسي للمغرب فالمغرب اليوم ليس هو مغرب بداية القرن العشرين وفرنسا اليوم ليست هي فرنسا الأمس
مادامت الانفصالية سلطانة خيا ضمن الوفد، فلماذا يسمح لها بالاستقرار بالعيون، لماذا لا يتم محاكمتها كما وقع للمحتجين بالحسيمة..
يجب وقف الإتاوات التي يقدمها المغرب لفرنسا
تصرفات فرنسا لا تدع مجالا للشك أن هذا البلد الاستعماري مصمم على مواصلة ابتزاز المغرب الى ابعد حد بحيث بدأت تقترب من الخطوط الحمراء التي تتمثل في وحدة المغرب الترابية.
كلنا امل في حنكة وتبصر السياسة الخارجية لبلدنا تحت قيادة صاحب الجلالة نصره الله للرد المناسب.
فرنسا مكرون مريض خادم الامبريالية… يستفز المغرب من اجل اطماعه لكن المغرب سيتحداه..