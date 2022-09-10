بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين بالبرلمان الفرنسي استفزاز للمغرب
خطوة استفزازية تلك التي أشرت عليها السلطة التشريعية الفرنسية بمنحها الضوء الاخضر لدخول وفد يمثل جبهة البوليساريو الانفصالية الى البرلمان الفرنسي و السماح لهم برفع علم الجمهورية الوهمية داخله.
وفد جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي تجول داخل ردهات البرلمان الفرنسي، ضم ما يسمى بممثل الجبهة لدى فرنسا محمد سيداتي، بالإضافة إلى الانفصالية سلطانة خيا والتي حلت بفرنسا يوم الخميس بحسب مواقع اخبارية محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية .
وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توتراً لا يخفى على أحد، تمثل فيه “حرب الفيزا” قمة جبل الجليد، حيث ان هناك من قال انها سحابة صيف فقط، في حين يرى اخرون انها بداية لانفصال استراتيجي بين البلدين.
وكانت حدة الغضب الشعبي في المغرب تجاه فرنسا قد ارتفعت مؤخراً، مع استمرار باريس في “التعنت” في منح “الفيزا” للمغاربة، دون أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تفسيرات علنية جديدة بشأن القصة، فيما يرى محللون أن “وراء الأكمة ما وراءها” على ما يبدو، وأن هناك أسباباً أخرى للتوتر قد تكون أكثر عمقاً مما يطفو على السطح.
15 تعليقات
ماذا ننتظر يجب مقاطعة كل ما هو فرنسي
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اقسم بالله العظيم هذه السيدة تفوقت على بوريطة في المجال السياسي استطاعت منفردة وبهاتفها فقط ان تتحدى المغرب وتصل الى اعلى مستوى من النجاح من كان يظن ان تلك المرأة الصحراوية المتواضعة أن تتغلب على الحموشي وتصل الى البرلمان الفرنسي
أنا مغربي مقيم بفرنسا وأحب بلدي وملكي ولكن الحقيقة تقال أنا أعشق الشجاعة والنجاح والكفاح والنضال واكره الخبث والكذب والكذابين بالامس فقط يقول لنا بوريطة وهو راسم على شفتيه تلك الابتسامة العريضة مثل ابتسامة البقرة الضاحكة بان البيرو سحبت اعترافها بالبوليساريو لتطالعنا الانباء البارحة بان اتلبيرو جددت اعترافها بالجمهورية ىالعربية الصحراوية
لاثقة في الدول الامبريالية .. فقد الفت حليب الابقار ومن الصعب فطامها .. اللعبة تستمر الجار يورط تونس ويضحك على موريطانيا .. وفرنسا تثقن اللعبة وفن الاخراج .. وتمتص خيرات الاوطان والضحية الشعوب العربية .. والمغرب اصبح كالصخرة تتحطم عليها كل احلامهم .. الاجداد اخرجوا الاستعمار ذليلا من الباب والنوافذ.. وخونة دماء الشهداء وخونة الثورة ادخلوه على صهوة جواد .. ليسرق معهم خيرات البلد ..
فرنسا مصاصة دماء الشعوب الإفريقية تصطاد في الماء العكر. ليس في مصلحتها استقرار دول شمال إفريقيا ولا حتى دول الساحل .الخبث هو سياستها .وتنتعش عندما تجد من يصغى إليها.
الان فرنسا ابانت عن عداىها بالواضح لذلك على الدبلوماسية المغربية أن تلعب دورها وتاخد حذرها من علاقاتنا بهذه الدولة التي تستقبل على ارضها ومؤسستها التشريعية وفدا معاديا لوحدتنا الترابية يمثل مليشيات البوليساريو فرنسا تعد اليوم من الدول العدوة للمغرب
فرنسا مثل الأفعى يجب مقاطعتها و مقاطعة المنتوجات الفرنسية بشكل كامل و طرد كل الشركات الفرنسية التي تعمل في المغرب لان فرنسا دائما هي سبب كل مشاكل أفريقيا
صافي يجب طرد الشركات الفرنسية واسترجاع ثرواتنا من الفوسفاط وإلغاء معاهدة اكس ليبان. فورا
هاذه رساءل تحت الماء للضغط على المغرب للفوز بصفقة القطار فاءق السرعة الدار البيضاء.اگادير والذي ستنافس فيه الصين بشراسة.
يجب مقاطعة السلع الفرنسية بكثافة وبدون رحمة وتغيير الفرنسية في جميع المناهج الدراسية حتى نشوفو شكون اللي اهم جيوب المغاربة ولا غاز الجزائر حيث هذه باينة صفقة الغاز مع الجزائر لابتزاز المغرب
الماتش غادي يسخن. يجب على الدولة المغربية فرض تأشيرة إلكترونية على الفرنسيين في أسرع وقت. 100 اورو. و من بعد اجراءات اخرى .
و نحن نكافئ فرنسا بفرض لغتها على المواطن في المدرسة و الادارة و التسبب في فشل المنظومة التربوية من الابتدائي الى الجامعي
للمغرب أوراق كثيرة يمكنه أن يزعزع فرنسا الاستعمارية وجرائم فرنسا في المغرب مسكوت عنها لأن المغرب أراد طي الصفحة لكن إذا تمادت فرنسا في غيها فهناك مذابح ومجازر ارتكبت في حق المغاربة في الفترة الاستعمارية والتلاعب في الحدود وغير ذلك من الجرائم التي علينا أن نفعلها بطريقة مدروسة للرد على التعنت الفرنسي. سوق المغرب مفتوح لها على مصراعيه حتى الان ،ربما حان الوقت أن تدخله دول أخرى مكانها .
دليل أن المغرب في الطريق الصحيح عليه أن يستمر بحذر و قوة
تقرير المخابرات الفرنسية المسرب صحيح و حقيقة جلية، بيان سفارة فرنسا في الرباط كان ضحكا على الذقون ، المغاربة حكومة و شعبا فطنوا لسم الأفعى قبل نفثه و القادم أسوأ، على المغرب ألا يهتم بسراق الأمم و ترواتها.