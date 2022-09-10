بوادر أزمة دبلوماسية تلوح في الأفق .. إستقبال الإنفصاليين بالبرلمان الفرنسي استفزاز للمغرب

هبة بريس - الرباط

خطوة استفزازية تلك التي أشرت عليها السلطة التشريعية الفرنسية بمنحها الضوء الاخضر لدخول وفد يمثل جبهة البوليساريو الانفصالية الى البرلمان الفرنسي و السماح لهم برفع علم الجمهورية الوهمية داخله.

وفد جبهة البوليساريو الانفصالية، الذي تجول داخل ردهات البرلمان الفرنسي، ضم ما يسمى بممثل الجبهة لدى فرنسا محمد سيداتي، بالإضافة إلى الانفصالية سلطانة خيا والتي حلت بفرنسا يوم الخميس بحسب مواقع اخبارية محسوبة على جبهة البوليساريو الانفصالية .

وتشهد العلاقات بين المغرب وفرنسا توتراً لا يخفى على أحد، تمثل فيه “حرب الفيزا” قمة جبل الجليد، حيث ان هناك من قال انها سحابة صيف فقط، في حين يرى اخرون انها بداية لانفصال استراتيجي بين البلدين.

وكانت حدة الغضب الشعبي في المغرب تجاه فرنسا قد ارتفعت مؤخراً، مع استمرار باريس في “التعنت” في منح “الفيزا” للمغاربة، دون أن تقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون تفسيرات علنية جديدة بشأن القصة، فيما يرى محللون أن “وراء الأكمة ما وراءها” على ما يبدو، وأن هناك أسباباً أخرى للتوتر قد تكون أكثر عمقاً مما يطفو على السطح.

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