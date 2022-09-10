طنجة..السلطات تشن حملة لتحرير الملك العمومي بشارع المملكة العربية السعودية ( صور )

هبة بريس - مكتب طنجة

شنت السلطات المحلية التابعة للملحقة الإدارية 21 ، صباح يومه السبت، حملات تطهيرية لمحاربة ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف الباعة الجائلين وبعض الدراجات النارية ثلاثية الدفع .



واستهدفت الحملة تحرير المدخل المؤدي إلى حومة زينب زنقة 90 و 94 ، على مستوى شارع المملكة العربية السعودية أمام المنتزه العمومي، من الباعة الجائلين وبعض الدراجات النارية ثلاثية التي كانت تعرقل حركة المرور .

ولقيت هذه الحملة استحسانا كبيرا من لدن الساكنة المحلية المعنية. حيث تواصل السلطة المحلية بمعية أعوان السلطة والحرس الترابي حملاتها الاعتيادية بمحيط سوق بن تاويت وزنقة القوادس منذ بداية الأسبوع الجاري بغية محاربة ظاهرة احتلال الملك العام لما تشكله من إزعاج وصعوبة في السير والجولان.

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