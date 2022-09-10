نقل المرضى والجرحى بالمجان…شاب بسطات يطلق مبادرة انسانية
محمد منفلوطي_هبة بريس
هنا بمدينة سطات، وفي ظل أزمة نقل للمرضى والجرحى وجثت الموتى التي تعاني منها المدينة، أطلق الشاب هشام الوردي وهو صاحب سيارات اسعاف خاصة، ( أطلق) مبادرة انسانية تهدف بالأساس خدمة المرضى و الجرحى، ونقل الاموات المسلمين بالمجان داخل مدينة سطات المنحدرين من الأسر المعوزة.
الخطوة الانسانية النبيلة التي تروم التخفيف عن آلام وأحزان المرضى والجرحى وأقارب الموتى، نالت استحسان المواطنين والمتتبعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكتب الشاب تدوينة على حسابه الشخصي أرفقها بصورة لسيارة الاسعاف التي تعود إليه مع رقم هاتفه قائلا : ” أضع سيارات الاسعاف الخاصة التابعة لي، في خدمة المرضى و الجرحى، ونقل الاموات المسلمين بالمجان داخل مدينة سطات في سبيل الله بالنسبة لأسرة المعوزة”.
ويذكر، أن الشاب هشام الوردي وهو صاحب مجموعة من سيارات الاسعاف الخاصة المرابطة أمام مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، يعتبر من شباب المدينة الذين وهبوا أنفسهم للعمل الجمعوي التطوعي، هدفه التخفيف عن الحالات الحرجة لضحايا حوادث السير او المرضى المنحدرين من أسر فقيرة والذين يجدون صعوبة بالغة في نقل مرضاهم، وتشييع موتاهم داخل المدينة، حيث كانت العملية تكلفهم مبالغ مالية تنضاف إلى حجم معاناتهم داخل أروقة هذا المستشفى الذي يعرف تراجعا كبيرا على مستوى الخدمات المقدمة.
10 تعليقات
مبادرة طيبة من طرف شاب دو أخلاق نبيلة
ألف شكر لهذا الشاب الذي وهب إمكانياته الخاصة لخدمة أبناء وطنه
ما أحوجنا لمبادرات مماثلة لترقيع عيوب وزارة الصحة وسد تغرات يدفع ثمنها المواطن البسيط.
مثال حي عن التكافل الإجتماعي في غياب الضمير المهني الذي يشهده قطاع الصحة بالمغرب.
مبادرة تستحق التشجيع والتنويه وكذلك المساندة والمساهمة من طرف فعاليات المجتمع المدني كالمحسنين والجمعيات لضمان استمراريتها واستفادة المواطن البسيط منها
كل الشكر والتقدير لهذا الشاب الخلوق على بادرته الإنسانية الطيبة التي سخرها لخدمة المجتمع.
نأسف لما آلت له الأوضاع في قطاع الصحة حيث أصبح المواطنون يضطرون لتحمل مسؤوليات بعضهم في توفير خدماته كان من المفروض أن توفرها الوزارة الوصية.
الله يكثر من أمثالك خصوصا في ظل رداءة الخدمات التي تقدمها وزارة الصحة والتي تعتبر دون المستوى.
“ماذا لو” ماذا لو لم تتوفر مثل هذه المبادرات كحلول بديلة تنقذ الأسر المعوزة من مواقف تدمي القلب بحيث يقف المواطن عاجزا ببن مطرقة قلق والخوف على ذويهم وبين سندان قله الحيلة والعوز.
خير مثال على كرم وجود أبناء المغرب .