نقل المرضى والجرحى بالمجان…شاب بسطات يطلق مبادرة انسانية

2022-09-10 / 21:12
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محمد منفلوطي_هبة بريس

هنا بمدينة سطات، وفي ظل أزمة نقل للمرضى والجرحى وجثت الموتى التي تعاني منها المدينة، أطلق الشاب هشام الوردي وهو صاحب سيارات اسعاف خاصة، ( أطلق) مبادرة انسانية تهدف بالأساس خدمة المرضى و الجرحى، ونقل الاموات المسلمين بالمجان داخل مدينة سطات المنحدرين من الأسر المعوزة.

الخطوة الانسانية النبيلة التي تروم التخفيف عن آلام وأحزان المرضى والجرحى وأقارب الموتى، نالت استحسان المواطنين والمتتبعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الشاب تدوينة على حسابه الشخصي أرفقها بصورة لسيارة الاسعاف التي تعود إليه مع رقم هاتفه قائلا : ” أضع سيارات الاسعاف الخاصة التابعة لي، في خدمة المرضى و الجرحى، ونقل الاموات المسلمين بالمجان داخل مدينة سطات في سبيل الله بالنسبة لأسرة المعوزة”.

ويذكر، أن الشاب هشام الوردي وهو صاحب مجموعة من سيارات الاسعاف الخاصة المرابطة أمام مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بسطات، يعتبر من شباب المدينة الذين وهبوا أنفسهم للعمل الجمعوي التطوعي، هدفه التخفيف عن الحالات الحرجة لضحايا حوادث السير او المرضى المنحدرين من أسر فقيرة والذين يجدون صعوبة بالغة في نقل مرضاهم، وتشييع موتاهم داخل المدينة، حيث كانت العملية تكلفهم مبالغ مالية تنضاف إلى حجم معاناتهم داخل أروقة هذا المستشفى الذي يعرف تراجعا كبيرا على مستوى الخدمات المقدمة.

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