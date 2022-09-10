تعليقا على تداول اسمه في “تعديل حكومي مفترض” ..وهبي :” انا لست خالدا فيها “(فيديو )

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، عبد اللطيف وهبي، أن الحزب في بداية مسلسل جديد في العمل التنظيمي الحزبي ، من خلال عقد المؤتمرات الوطنية والجهوية واللقاءات النسوية وذلك لاعادة تنظيم الحزب في افق عقد المؤتمر الوطني الذي سيحدد تاريخه المقرر قانونيا لاحقا .

وأضاف وهبي في تصريح للصحافة على هامش الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع للحزب بجهة طنجة تطوان الحسيمة، المنعقد يومه السبت 10 شتنبر 2022؛ بطنجة، بالقول ان الجبهة الداخلية قوية لمواجهة التحديات الخارجية والدفاع عن قضية المغرب الاولى .

وتعليقا على ورود اسمه في تعديل حكومي “مفترض ” قال وهبي :”حتى اذا ورد اسمي انا لست خالدا فيها” مضيفا انه لم ينسحب اي وزير من الحكومة .

واعتبر وهبي ان الحقب التاريخية التي يقطعها المغرب ليست حكرا على أي فاعل سياسي، وأن البام يعي حجم التحديات التنموية والاقتصادية والاجتماعية الكبرى التي تواجهها بلادنا، والمسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقه بمعية باقي الفرقاء السياسيين.

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