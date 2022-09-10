وزير الاوقاف المصري : “هناك تفسير خاطئ متداول لمفهومي “الغزو” و”الجهاد”
قال وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، إن هناك تفسيرا خاطئا متداولا لمفهومي “الغزو” و”الجهاد”
وجاء ذلك في كلمة ألقاها جمعة ضمن برنامج تدريبي تنظمه دار اللإفتاء المصرية لعلماء دور الفتوى في ماليزيا، حيث قال: “الجهاد من “المصطلحات التي اختطفتها الجماعات الإرهابية وحرفت معناه ولم تفهمه فهما صحيحا، فالجهاد أعم ويشمل الجهاد بالدعوة وجهاد النفس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (عدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)، أما القتال فهو لون من ألوان الجهاد له شروط محددة”.
وأشار إلى أن “الجهاد يشمل الجهاد بالنفس والجهاد بالدعوة والمال أو الجهاد دفاعًا عن النفس، وهو حق لولي الأمر وفقًا للقانون والدستور، ففي عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم والخلفاء الراشدين لم يكن يحق لأحد أن يعلن الجهاد إلا بالرجوع إلى ولي الأمر، فهي حق له”.
وأوضح أن “بعض الناس صوروا حياة النبي أنها كانت للغزو والحرب”، مبينا أن مصطلح الغزوات “هو مصطلح المتأخرين، والإسلام أسماها (أيام)، مثل (يوم حنين، ويوم الفرقان) كما ذكر بالقرآن الكريم”.
وقال: “المسمى يعني أن الإسلام لم يقم بالغزو، وهو عكس ما حدث، وإنما كانت هناك أسباب لذلك، من بينها الدفاع عن النفس”.
2 تعليقات
لم يأتي المفتي بأي جديد، فما ذكره يعلمه أصغر طلبة العلم بله العلماء ..
و لدي يقين تام أن أي طالب علم محسوب على التيار الجهادي يمكنه نسف كلام المفتي من قواعده لأنه ببساطة صاحبنا المفتي يخلط الأمور خلطا .. وأكبر زلاته هو أنه خلط بين الخلفاء الراشدين، الذين كان لهم الحق في إعلان الجهاد كونهم أولياء أمور شرعيين وبين حكام اليوم الخونة بامتياز ..
المهم أننا كلنا لازلنا نتذكر كيف جاء السيسي إلى السلطة .. جاء بانقلاب و خيانة و قتل و حرق .. فهل هذا ولي أمر ؟ .. هذا مجرم يجب محاكمته .. لكن عند صاحبنا المفتي الذي لو كان مفتيا ربانيا بحق لما عمل مع مجرم مثل السيسي لكن صاحبنا من طينة من يأكل بدينه ولذلك فقد اختار العمل مع مجرم و الدفاع عنه و إلباسه جبة ولي أمر تجب طاعته !!! و نسي صاحبنا الآكل بدينه أن السيسي هو أول من شق عصا الطاعة و خرج على رئيس منتخب .. خرج على من يعتبر ولي أمر ! والآن المجرم أصبح ولي أمر هههههه ! اختشي يا مفتي ! سيقتص الله منك عاجلا أم آجلا أنت و ولي أمرك بإذن الله تعالى ..
هذا الكلام مجرد خريبقات.عندما يقول رسوله جعل رزقي تحت رمحي وأمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا 🤯. فماذا نسمي هذا اليس غزو وجهاد واغتصاب.ومامعنى جهاد الطلب وجهاد الدفع ؟ هذه المحاظرات لم تعد تنفعكم في شيء بعد أن بحث الناس في هذا الدين وبدئوا يخرجون منه أفواجا أفواجا