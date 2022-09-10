أكادير : مواطن فرنسي يدخل ملاهي ومطاعم المدينة ” حافي القدمين”

2022-09-10 / 20:43
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

شهدت ملاهي ومطاعم كورنيش أكادير هذا الاسبوع، واقعة غريبة لم يسجل تاريخ المدينة في قطاعها السياحي وقوعها بتجول رجل فرنسي غريب الأطوار بين ملاهيها الليلية حافي القمدين.

في كل مساء يحل هذا الشخص بملابسه الجيدة و احيانا ما يصاحبه رفيقه ، حيت يفاجأ الجميع بتحركه بشكل حافي.

والغريب ان هذا الفرنسي بات شخص مألوف لدى حراس أمن الملاهي، حيت يبادلهم التحية والابتسامة ويدخل الملهى بذلك الشكل ، ليحتسي مشروبات كحولية من النوع الجيد، ويرقص ويمرح وهو حافي القدمين .

الغريب هو أنه ممنوع على المغاربة الدخول بذلك الشكل للملاهي الليلية او المطاعم، بل أن ملاهي لا يمكن ان يدخلها زبون بحداء رياضي او نعال، فكيف تسمح للاجانب بالدخول حفاة هل هي بداية ليظهر شخص أجنبي يوما يدخل عاريا لملهى، ما هو موقف أرباب الملاهي من هذه الظاهرة والجهات المختصة؟ .

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تعليق واحد

  1. سياسة الخضوع لكل ما هو فرنسي، كما وقع لتلك السيدة المغربية المهاجرة بفرنسا والتي قام بعض السياح الفرنسيين باستفزازها في مسبح الفندق..

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