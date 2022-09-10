عبد اللطيف وهبي

وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة السياسة ونحن آتون لاريب فيها “

2022-09-10 / 19:58
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه أضحى جزءا من الخريطة السياسة للمغرب، مشيرا الى ان “البام ” سيقول كلمته في الانتخابات القادمة .

وأضاف وهبي في كلمة ألقاها أمام مناضلي حزبه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع للحزب بجهة طنجة، اليوم السبت، قائلا : “انتظروا في 2026، إننا آتون لاريب فيها، سنحقق نتائج أفضل حينها، بشرط يشدد وهبي، هو “أن نحقق نتائج أخرى أفضل أيضا في مواقعنا السياسية والحكومية والانتخابية.

واسترسل الأمين العام بالقول: “نحن حزب مسؤول، واضح الخطاب، صادق العهد، ملتزم بشكل تضامني في تدبير الشأن العام، ولن يتهرب من مسؤوليته في يوم من الأيام تحت أية ذريعة، كما لن يكون مزدوج الخطاب”

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تعليق واحد

  1. اذا عاود انجحتي فسلام على بلادي ،،،، اكبر منافق ا عباد الله موجود في الحكومه وبلا حيا بلا حشمة يقول هذا الكلام ؟ قزديييييرة مقزدرة ، ياك لماذا غيرت رايك في اخنوش ياك كنت تقول عليه ان يرجع 17 مليار درهم نهبتها شركات المحروقات ، غي عطاك وزير تكمشت ، قلبت في الدولة والمواطنين ، هذا هو الثبات على المبدا
    والله انت وامثالك لا تصلحو حتى لإدارة موفق سيارات ،

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