وهبي من طنجة : “البام أضحى جزءا من الخريطة السياسة ونحن آتون لاريب فيها “

اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

قال عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، أن حزبه أضحى جزءا من الخريطة السياسة للمغرب، مشيرا الى ان “البام ” سيقول كلمته في الانتخابات القادمة .

وأضاف وهبي في كلمة ألقاها أمام مناضلي حزبه خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الجهوي الرابع للحزب بجهة طنجة، اليوم السبت، قائلا : “انتظروا في 2026، إننا آتون لاريب فيها، سنحقق نتائج أفضل حينها، بشرط يشدد وهبي، هو “أن نحقق نتائج أخرى أفضل أيضا في مواقعنا السياسية والحكومية والانتخابية.

واسترسل الأمين العام بالقول: “نحن حزب مسؤول، واضح الخطاب، صادق العهد، ملتزم بشكل تضامني في تدبير الشأن العام، ولن يتهرب من مسؤوليته في يوم من الأيام تحت أية ذريعة، كما لن يكون مزدوج الخطاب”

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