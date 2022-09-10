نظام الكابرانات…حتى في الرياضة لهم نصيب مفروض
محمد منفلوطي_ هبة بريس
سذاجة أم بلادة سياسية، أم حكم بعقليات رجعية خارج ايقاعات الزمن؟
ذلك ما عبر عنه نظام الكابرانات وهو ” يطفي الضوء” بلغة العامية على الأحداث الهمجية التي تعرض لها أشبال الأطلس للناشئين… نظام أطلق العنان وكأن في الأمر شيئ مدبر سلفا، أطلقوا العنان لعصابتهم وسمحوا للجماهير بالاقتحام، فيما ظل بعض رجال الأمن بلباسهم المدني يلعبون دور الحمل الوديع، دون أن تطال أيديهم همجية المقتحمين الخارجين عن القانون، وكأن في الأمر شيئا ونية مبيتة…
نحمد الله تعالى، ونجدد الحمد له، ولشبابنا الرياضيين وهم يدافعون عن الراية الحمراء ألف سلامة على أرواحهم، ولحسن حظهم انهم انهزموا وخرجوا مرفوعي الرأس، وإلا كانت الحصيلة ثقيلة…
نعم قد تكون الحصيلة ثقيلة، لأن المشاهد المؤلمة القادمة من هناك لأولئك المعتدين لاتبشر بخير، فهم الذين اقتحموا واعتدوا بالضرب والركل في عز انتصار فريقهم…فماذا لو كانت النتيجة عكس ذلك، وانتصر أشبال الأطلس؟ الله وحده يعلم كيف ستكون الصورة حينها…
هل هي سذاجة سياسية من قبل كابرانات الجزائر الذين لم يتعلموا من الدروس السابقة التي لقنتها لهم الدبلوماسية المغربية؟ وهي التي كشفت زيفهم وأكاذيبهم ونفاقهم السياسي الذي طالما تغنوا به كونهم نظام ينشد الحرية والدفاع عن القضايا الانسانية وتقرير حق الشعوب…..
نعم، لقد عرت الدبلوماسية المغربية الحكيمة عوراتهم، حتى أنهم سقطوا في فخ الاعتداء الهمجي على شباب صغار لم يتجاوزوا سن 17 سنة، في الوقت الذي كان فيه العالم أجمع يتابع المباراة، وهي في المحصلة مباراة ستبقى مجرد لعبة، كان من الأخلاق والمبادئ أن تبقى بعيدة عن معترك السياسة، لكن نظام الكابرانات كان له رأي آخر، حين انفرد بمعية معاونيه بشباب رياضيين عزل، وأطلقوا العنان أمام جحالف الجماهير لتقتحم الملعب، وهي بذلك وجهت لنفسها ضربة قاضية أبانت من خلالها عن ضعف التنظيم وغياب الأمن، فماذا سيكون موقفها عندما تريد الترشح لاستضافة كبريات اللقاءات والتظاهرات الرياضية المقبلة؟
قلنا دائما، بأن كابرانات بطعم الشيخوخة، لازالوا يعيشون على واقع الوهم والحنين للماضي المليء بالحقد الدفين، ولمالا وهم قد نصّبوا أنفسهم قيادات”، وأحكموا قبضة حكمهم على مفاصل الدولة، وشرعوا في نهب خيراتها وثرواتها، ولكي يمنحوا لأنفسهم شرعية ومقاما، صنعوا لأنفسهم ولشعبهم عدوا وهميا، واحتضنوا مرتزقة على أراضيهم، وصاروا يستعملونهم ورقة لابتزاز المغرب، طمعا في خيراته ورغبة في واجهة بحرية على المحيط الأطلسي….لكن هيهات هيهات…
لكابرانات الجزائر، نقول ونذكر بأن الشعوب العربية ” فاقت وعاقت”، ولم تعد تطيق الحكم بمنطق العبودية والقطيع مسحا بالسوق والأعناق، بل صار طموحها أكبر وأوسع وأشمل في صناعة القرارات عبر اختيار ممن يحكمونها عبر صناديق الاقتراع وليس إنزالا بالمظلات اكراها، واخراس الأصوات المطالبة بالحرية ضربا وسحلا وتعنيفا…
35 تعليقات
إجابة علا هاد المنكر علا المغرب لا يحدر في القمة بي الكراعنة
سنرد لهم الصاع صاعين لم تنتهي الدنيا بعد الى الملتقى
ما علاقة نجاح الديبلوماسية المغربية بمبارة في كرة القدم ما يحدث في من شغب في ملاعب المغرب من تكسير وغزو للميان لا يعد ولا يحصى وعد الى الايام السابقة لتقف على هون الكارثة
هذه احداث تقع في شتى ملاعب العالم زيادة على انها مناوشات بين اطفال وبمناسبة نجاح الديبلوماسية المغربية التي لقنت الكابرانات كما تصفهم لم تذكر لنا ولو نجاح واحد اذكرك بالفشل في عدم نجاح الكيان الى الاتحاد الافريقي في عدم تأجيل القمة العربية في عدم اخراج البوليساريو من الاتحاد الافريقي السبب الاخير هو استقبال ابراعيم غالي في تونس هل هذه نجاحات اوهزائم
وكأني بك بك ترى بان فتح القنصليات في الصحراء هي نجلح ذاك امر احر وهو متعلق كم تدفع لكي افتح وكل على كفالتك
البيرو اعترفت بالبوليزاريو بعدما تم الترويج خطأ بانها سحبت اعترافها
السياسة امر آخر لا مكان له هنا خاصة من طرف المتسللين الى الاعلام المغربي والمتملقين الذين لا يفهمون في الاعلام .. الفرق بين قوعو من بوعو ..فكل ما يقوله المسؤول له الرقصة المناسبة حسب الايقاع
الاعلاميون الحقيقيون هم في عكاشة او خارج المغرب ,, ارقصوا يا الفءران في غياب القطط
الصحراء مغربية ابا عن جد و المغرب في صحرائه و الصحراء في مغربها.
عاش الملك محمد السادس نصره الله و ايده و سدد خطاه .
عاش الشعب المغربي.
الله الوطن الملك
انتهى الكلام
قمة السفالة وانعدام الأخلاق منين بدا الماتش وشفت غياب الأمن قلتها مع راسي إلى ربحو المغاربة غادي تكون مجزرة كنا نقولو النظام بوحدو والشعب بوحدو ساعة گاع ولاد الكلبة جراو
ما بقات لا خاوا لا والو.هل هذا تصرف الاخوة.
ما كاين لا خاوة خاوة لا سيدي زكري. و من يطبل لعودة العلاقات بين المغرب والجزائر هو شخص معندوش كرامة و معندوش نيف.
ما تبرد هاد الغصة حتى نخلفوها مضوبلة
المهم هو المغرب خاص تكون عندو الكرامة ويقاطع جميع التظاهرات على ارض الكابرانات كيما دار مع تونس والسلام
واخيرا عرفنا اخلاق بلد المليون شهيد الله المستعان
نفس الكلام يعاد عند كل مشاركة رياضية او غيرها.. من شب على شيء شاب عليه… هدا ما كان
الغير المفهوم هو علاش يشاركو فهاد التظاهرة من الاصل، تونس قاطعنا جميع التظاهرات الرياضية معاها هيل حيت استقبلت زعيم البوليساريو أما الجزائر فهي معترفة بها و تاتسلحها و دايرا مجهودها في معاكسة المغرب!
لقد بلغ السيل الزبى من انتهاكات الجزائر وأصبح من الضروري على الحكومة المغربية اتحاد القرار المؤجل لسنين عدة واعتبار هذا البلد عدوا يجب محاربته لقد ذهبت هيبة المغرب من جراء القرارات المسالمة ومد اليد لتعضها الكلاب الضالة
نحن لسنا اخوة احد وتلك التسطوانة الاخوة عفى عنها الزمن هذه ليس المرة الاولى .فلا تنتظرو خيرا من قوم لا يعرفون الله والرسول .ونحن لا نتوقع منهم غير هذا فانظمة العسكر هؤلاء تصرفاتهم لا يفرقون بين الرياضة والحرب ونعم انهم لوكان حربا ما استطاعو الصمود
تصريح حارس المنتخب المغربي:
دخلت في مناوشات مع احد لاعبي المنتخب الجزائري لانه عندما رفع يده للاحتفال لم أتمالك نفسي أردت تقبيلها فظن اني اريد الاعتداء عليه فقام بضربي
كان على المدرب واللجنة التقنية المغربية إنسحاب من تقديم الميداليات.
و را الضحكة ديال الجزائريين باش يعرفهوم العالم شنو تايسواو ، الحمد لله المغاربة قلبهم كبير و دارهم دار الضيافة .
هده تصرفات ليست غريبه عليهم همج من اول زمان معروفه على الجزائر لن يعملو كباقي رجال الحسد والكره مايخدمو الى في الحرام والاجرام في أوربا وفي العالم معروفين الى من رحمه ربي
حسبي الله ونعم الوكيل فيهم
مجرد شجار عادي يحدث في كل الملاعب العالمية
ما بقات لا خاوا لا والو.هل هذا تصرف الاخوة.